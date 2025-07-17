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Fenerbahçe'de dakikalarca ıslıklanmıştı! Samet Akaydın'dan olay Trabzonspor itirafı: Hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Samet Akaydın, Trabzonspor, Rizespor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan, 2003-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Samey Akaydın, geçtiğimiz ocak ayında ise Çaykur Rizespor'a imza atmıştı. Kadıköy'de oynanan bir maçta ayağına her top geldiğinde sarı-lacivertli taraftarların yoğun şekilde ıslıklı protestosuna maruz kalan 31 yaşındaki stoper, Fenerbahçe günlerine dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, Fenerbahçe forması giydiği döneme dair konuştu. Trabzonlu ve Trabzonsporlu kimliğini saklamadığını vurgulayan milli stoper, bu nedenle tepki gördüğünü itiraf etti.

Fenerbahçe'de dakikalarca ıslıklanmıştı! Samet Akaydın'dan olay Trabzonspor itirafı: Hangi takımı tuttuğunu açıkladı - 1. Resim

Trabzon yerel basınından 61Saat'e röportaj veren Samet Akaydın, "Trabzon'da doğan ve futbola orada başlayan her çocuğun hayali Trabzonspor formasını giymektir derler ama sen bir röportajında, ‘Açık konuşmak gerekirse ben o hayaller içine hiç girmedim. İlle de Trabzonspor forması giymek istiyorum gibi bir durumum olmadı’ demiştin. Sana bugün bu soruyu yeniden soracak olursak neler söylersin?" sorusu üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TRABZONSPORLU OLDUĞUMU GİZLEMEDİM"

Şimdilerde Karadeniz kulübü Rizespor'un başarısı için mücadele eden deneyimli futbolcu, "Bazı soruları cevapladıktan sonra nedense değişip değişip farklı yerlere çekiliyor. Maalesef sosyal medyanın önüne geçemiyorsun. Ben burada şunu söylemek istedim. Ben bir kulüp hayali kurmadım. Şu takımda oynarım bu takımda oynarım diye isim vermek değil bu. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray yani isimle alakalı değil bu. Ben sadece iyi bir futbolcu olmak hayalini kurdum. Bu soruyu her Trabzonluya sorsanız cevabı bellidir zaten. Bunu orada söylemenin bir şeyi yoktu yani. Beni herkes bilir ve tanır. Ben Trabzonlu olduğumu hiçbir zaman hiçbir yerde gizlemedim ki Trabzonsporlu olduğumu da gizlemedim. Fenerbahçe’de oynarken de gizlemedim" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de dakikalarca ıslıklanmıştı! Samet Akaydın'dan olay Trabzonspor itirafı: Hangi takımı tuttuğunu açıkladı - 2. Resim

"TRABZONLU OLMAMDAN DOLAYI TEPKİLER NORMAL"

"Fenerbahçe'de Trabzonlu olmanın zorluğunu yaşadın mı?" sorusuna Akaydın, "Açıkçası yaşadım. Tabii ki Trabzonspor maçındaki kötü performans sonrası biraz da normal karşılıyorum. Trabzonlu olmamdan dolayı böyle tepkileri normal karşılıyorum" cevabını verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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