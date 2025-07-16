Torino'dan teklif geliyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı için bonservis belirlendi

Serie A kulübü Torino, geçen sezonun ikinci yarısında Alman ekibi Leipzig'ten kiraladığı 25 yaşındaki orta saha Eljif Elmas'ın bonservisini almak istiyor. İtalyan temsilcisinin, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Leipzig'e 12 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Torino, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Bundesliga ekiplerinden Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Eljif Elmasiçin yeniden harekete geçti.

12 MİLYON EURO BONSERVİS

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Torino Kulübü, 2017-20149 arasında Fenerbahçe'de mücadele eden Makedon futbolcunun transferi için Leipzig'in kapısını 12 milyon euroluk teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu için 17 milyon euro bonservis bedelini fazla bulan Torino, sözleşmede yer alan opsiyonu kullanmamıştı.

13 MAÇTA 4 GOL

Torino forması altında geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısında 13 maça çıkan Eljif Elmas, bu karşılaşmalarda 4 gol atmıştı.