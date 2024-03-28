Eljif Elmas'ın Arda Güler sözleri duyanları şoke etti! Daha önce yere göğe sığdıramamıştı

RB Leipzig'de forma giyen Eljif Elmas, Arda güler hakkında konuştu. Tıpkı kendisi gibi yolu Fenerbahçe'den geçen Güler hakkında Elmas, bakın neler söyledi.

Kuzey Makedonyalı orta saha Eljif Elmas'tan Arda Güler sözleri... Daha önce Güler hakkında "Fenerbahçe'de birlikte oynayamadık ama maçlarını takip ediyorum. Arda'yı her zaman destekliyorum ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olacağına eminim." ifadelerini kullanan Elmas bu kez bakın neler söyledi.

"KENDİNİ GELİŞTİRMESİ LAZIM"

Güler'den bir kez daha övgü dolu sözlerle bahseden Elmas, Güler'i Fenerbahçe'deyken de takip ettiğini belirtti. Elmas, Real Madridli futbolcu için, "İyi topçu. İyi tekniği ve futbol vizyonu var. Bence biraz kendisini fiziksel olarak geliştirmesi lazım. Onu da Real Madrid'de yapacağını düşünüyorum. Ona tek tavsiyem, üst seviyelerde olan futbolculardan bir şeyler öğrenmesi. Panik yapmasın. Kendisi daha çok genç. Adım adım gitmesi lazım. Eğer bunları yaparsa, kesinlikle Arda Güler en iyi Türk futbolcusu olabilir." şeklinde görüş belirtti.