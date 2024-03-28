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Haberler > Spor > Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın Ramazan hassasiyeti: "Her zaman her şartta orucumu tutarım"

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın Ramazan hassasiyeti: "Her zaman her şartta orucumu tutarım"

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Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas&#039;ın Ramazan hassasiyeti: &quot;Her zaman her şartta orucumu tutarım&quot;

Spor Haberleri

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ardından sırasıyla Napoli ve Leipzeig'de top koşturan Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas açıklamalarda bulundu. İşte Elmas'ın açıklamalarından satır başları.

Fenerbahçe forması giydiği dönem yıldızı parlayan Eljif Elmas önce Napoli sonrasında da RB Leipzig'in yolunu tuttu. Şimdilerde Leipzig'de top koşturan Kuzey Makedonyalı orta saha açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini söyleyen Elmas, Türkiye ile gönül bağının kopmadığını söyledi. 

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın Ramazan hassasiyeti:

Son dönemde gündemden düşmeyen Trabzonspor-Fenerbahçe rekabeti hakkında konuşan Elmas "Oradaki ateşli atmosferi gördüm. Bardhi de şimdi bana, 'Hayatımda böyle bir maç görmedim. Bu nasıl olur Elif?' dedi. Tabii Türkiye'de ben de böyle olaylı bir maçın içinde yer almıştım. 2018'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Jailson önümde Belhanda'ya tokat atmıştı. Bir anda saha karıştı, herkes birbirine girdi. Ben de o zamanlar Bardhi gibi çok şaşırmıştım. Tabii böyle olayların futbolda yaşanmaması lazım." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM İTİRAFI

Kuzey Makedonya Milli Takımı forması da giyen Elmas, Fatih Terim'in kendisini A Milli Takıma almak için uğraştığını ama olmadığını söyledi. Elmas "Üsküp'te 5 Haziran 2017'de Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile 0-0 biten bir maçı vardı. Öncesinde Fatih Terim beni milli takıma istedi ama olmadı. Ben de o zaman Kuzey Makedonya Milli Takımı kadrosuna çağrıldım. Daha sonra 21 Yaş Altı Takımı'na gönderildim. 11 Haziran'da ise ilk kez Kuzey Makedonya A Milli Takımı formasını giydim. Bu süreçte eğer Kuzey Makedonya'nın teklifini kabul etmeseydim, iki sene yurt dışında oynayamama gibi bir ceza söz konusuydu. Zaten böyle bir karar vermek gerçekten zordu. Doğduğum ülke Kuzey Makedonya'yı tercih ettim." dedi. 

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın Ramazan hassasiyeti:

RAMAZAN HASSASİYETİ

"Oruç benim için bambaşka bir ibadet" diyen Elmas'ın Ramazan hassasiyeti takdir topladı. Elmas sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman oruçla futbolculuğu karıştırmadım. Çünkü oruç benim için bambaşka bir ibadet. Müslümanım ve her zaman, her şartta orucumu tutarım. Benim için ilk başta ailem ve dini değerlerim, sonra ise futbol gelir."

 

Düzenleyen:  - Spor
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