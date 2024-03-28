Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Erden Timur'a yaylım ateşi: "Hayatın yalan" Öyle bir iddia ortaya attı ki...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya kampında yaptığı basın toplantısında Fenerbahçe'yi hedef alan Galatasaray Başkan Vekili Erdem Timur'a, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan cevap geldi.

Kamp için takımla birlikte Antalya'da olan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur bir basın toplantısı düzenlemiş ve Fenerbahçe'yi hedef almıştı. Fenerbahçe'nin, olaylı Trabzonspor maçı sonrası gündemine aldığı 'ligden çekilme' konusu hakkında konuşan Timur "Ali Koç şampiyon olamayacaklarını anladı yol yapıyor. Her sene zaten en az bir kez ligden çekiliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor maçında yaşanan olaylardan dolayı sadece bordo-mavililerin değil, Fenerbahçeli futbolcuların da ceza alması gerektiğini söyleyen Timur "Hukukta herkes eşittir. Dolayısı ile taraftarın girmesi yanlış, ama etkisiz hale getirilmişken kafasının tekmelenmesi, yumruklanması da yanlış. Postalla bile birinin kafasına vurduğunuzda yargı bunu 'silah' sayıyor." demişti.

"ERDEN TİMUR'UN HAYATI YALAN"

Gazetecilerle söyleşi yapan Ali Koç, Erden Timur'un sözlerine cevap verdi. Timur için "Yalan söyleyen biri" ifadelerini kullanan Koç, çarpıcı bir iddia da ortaya attı. Koç'un sözleri şöyle:

"O arkadaş hayatı aldatma ile geçen bir arkadaş. Erden Timur, 'Türk futbolu için büyük şans denilen' arkadaş uzun uzun ceza almamız gerektiğini anlatıyor. Karşımızdaki adam defaatle yalan söyleyen, kamuoyunu aldatmaktan gocunmayan biri. Omuz Omuza kampanyamız vardı. Galatasaray tarafı, 250 kalıcı konut sözü vermişti. Beni aradılar. 'Ben karşılayamam' dedim. 'Ne olacak 250 dersin, 50-100 yaparsın' dedi. Demedin mi? Gelsin söylesin demedim diye yüzüme."

Erden Timur, Koç'un bu sözlerine vereceği karşılık merak konusu oldu.