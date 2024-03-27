TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 17:15 - Güncelleme: 27 Mart 2024 17:29 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu merakla beklenen disiplin sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi sitesinde yer alan duyuruda, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle ilgili hiçbir futbolcunun PFDK sevkinin olmaması dikkat çekti. Olaylı derbi ile ilgili Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray kulüp başkanları disipline sevk edildi.