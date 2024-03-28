İş iyice ciddiye bindi! Süper Lig'den çekilip La Liga'da oynamayı düşünen Fenerbahçe'ye ilk cevap!

Olaylı Trabzonspor derbisi sonrası, Süper Lig'den çekilmeyi gündemine alan Fenerbahçe'nin, listesinde La Liga, Ligue 1, Eredivisie gibi ligler bulunuyordu. Peki Fenerbahçe, La Liga'da oynayabilir mi? Bu soruya İspanyollardan ilk cevap geldi. İşte o haber...

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünün hemen ardından ortalık karışmıştı. Sarı-lacivertli futbolcular ile sahaya inen taraftarlar arasında adeta bir meydan savaşı çıkmıştı.

Yaşanan olaylar sonrası 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'u toplayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'den çekilmeyi oylayacak. Fenerbahçe'nin Belçika Jupiler Ligi, Hollanda Eredivisie, Fransa Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayı düşündüğü öne sürülüyor.

FENERBAHÇE LA LIGA'DA OYANAYABİLİR Mİ?

Şimdi tüm gözler 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'da. Peki Fenerbahçe, Süper Lig'den çekilip La Liga'da oynayabilir mi? Bu soruya cevap, Marca'dan geldi.

Marca'dan Rodrigo Gonzalez, Fenerbahçe'nin La Liga'da oynayamayacağını söyledi ve nedenleri sıraladı.

"MÜMKÜN DEĞİL"

İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım La Liga'da yer alamıyor. Bu kuralın tek bir istisnası var o da Andorra.

Haberde bağımsızlığını ilan etmesi halinde, Barcelona'nın da La Liga'da yer alamayacağı belirtildi.