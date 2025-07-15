Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe ve Ali Koç sözleri! "Hata olarak görmüyorum ama..."

Hull City başkanı Acun Ilıcalı, İngiliz kulübünün geleceğine ve Fenerbahçe'den istifa sürecine değindi. "Sonuçta hayat hatalardan ders almaktır" diyen Ilıcalı, asbaşkanlığını hata olarak görmediğini ancak bu durumun Hull City'deki görevlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

İngiltere Championship ekibi Hull City’nin başkanı Acun Ilıcalı, takımının İstanbul kampı kapsamında basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Yeni teknik direktörleri Sergej Jakirovic'le sezona başlayacaklarını söyleyen Ilıcalı, Bosna Hersekli teknik adamın kendilerini ileriye götüreceklerini belirtti.

"KONSANTRASYONUM HULL CİTY VE MARİBOR'DA"

İyi bir kadroları olduğunu ve bu sezon beklentilerin yüksek olduğunu sözlerine ekleyen Ilıcalı, "Fenerbahçe'deki görevimden ayrıldıktan sonra daha fazla vaktim ve enerjim oldu. Şu anda konsantrasyonum Hull City ve Maribor'da. Transfer yasağı kulüplerin başına gelebiliyor. Biz de başvuruda bulunduk federasyona. Şu anda verilen karar, şimdilik olan bir karar. Belgelerimizle başvurduk ve savunmamızı da yaptık, güveniyoruz. Tahmin ediyorum 2 hafta içinde cevap gelecek. Bu cezanın değişeceğini düşünüyoruz. Kısa özetlemek gerekirse kimseyle anlaşmazlığımızın olmadığı bir durum. Bizle ilgili ortaya çıkmış bir iddia yok. Aleyhimize şikayet yok ama böyle bir ceza söz konusu. Bunun da değişeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

HULL CITY'Yİ SATACAK MI?

Hakkında çıkan "Hull City'yi satacak" iddialarına ilişkin konuşan Acun Ilıcalı, İngiltere ve Türk medyasında haberlerin birbirinden farklı çıktığını dile getirdi.

Kulübü satacağına ilişkin bir açıklaması olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Kulübe böyle bir soru soruldu, kulüpten de 'İlgi olması normal' cevabı verildi. Kadromuzun değeri 50 milyon avronun üzerinde. Geldiğimizde 20 milyon avro civarındaydı. Bu rakam daha da çıkacak, bu yüzden 'İlgi olması normal.' dedik ama Türkçe tercümesinde 'Acun Ilıcalı satıyor' gibi bir durum oldu. Kulübü satmak gibi bir düşüncem yok, içinde bulunduğum durumdan çok da mutluyum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz" ifadelerini kullandı.

"HATA OLARAK GÖRMÜYORUM AMA..."

Fenerbahçe'deki görevi sebebiyle Hull City'nin geçen sezon performans anlamında etkilendiğini de söyleyen Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Hull City taraftarıyla buluştuğumuzda, Süpermen olmadığımı kendilerine açıkladım. Hem Hull City hem Fenerbahçe'yi kaldırırım diye düşündüm ama Fenerbahçe'deki aşırı yoğunluk tahminimin üzerindeydi. Anlık krizler, anlık problemler ve yapılması gereken görevler vardı. Asbaşkanlık görevinden mutluluk duydum, gurur duydum ama Hull City tarafını da etkiledi. Bütün yaz sezonunu Fenerbahçe transferleriyle geçirdik. Bunun mutlaka etkisi olmuştur. Sonuçta hayat hatalardan ders almaktır. Fenerbahçe'deki asbaşkanlığımı hata olarak görmüyorum ama böyle bir sonuç da ortaya çıktı."

İlgili Haber Acun Ilıcalı eşinin doğum gününde sevgisini haykırdı: Yüzün hep gülsün

"FENERBAHÇE'DE GÜÇLÜ BİR KADRO KURULUYOR"

Fenerbahçe'nin mevcut durumuyla ilgili de konuşan Ilıcalı, "Geçmişi çok konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe'de güçlü bir kadro kuruluyor. Ben bundan önce olduğu gibi takımı yine destekleyeceğim. Başkanımız da benden bir şey isterse bunu da yaparım. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim, bundan gurur duyuyorum. Geçen sene yönetici olarak davet edildim gurur duydum. Şu anda da taraftar olarak tribündeyim." diye konuştu.

Takımdaki oyunculardan Abdülkadir Ömür'ün sezonu Türkiye'de geçirmek istediğini kaydeden Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Abdülkadir bir kez daha Türkiye'de oynamak istiyor. Ben futbolcuları hiçbir zaman engellemeyeceğim. Onlar benim kardeşim. Bugün Türkiye'de oynamak isterse oynar, sonra gelmek isterse tekrar gelir. Ama sanki şu andaki görüntü sezonu Türkiye'de geçirecek gibi."