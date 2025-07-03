Acun Ilıcalı eşinin doğum gününde sevgisini haykırdı: Yüzün hep gülsün

Uzun süredir devam eden ilişkilerini 2024 yılında evlilikle taçlandıran Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çifti son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ilıcalı, eşinin doğum gününü romantik bir notla kutlayarak birlikte çekilen fotoğraflarına yer verdi.

Ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın ilişkisi sıkça magazin gündeminde yer alıyor.

DÜĞÜNLERİ ÇOK KONUŞULDU

4 Temmuz 2024’te Esma Sultan Yalısı’nda nikah masasına oturan çiftin düğününe sanat, iş ve spor dünyasından Hülya Avşar, Demet Akalın, Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Jose Mourinho gibi 250 kişi katılmıştı.

Törene tekneyle gelen çiftin düğünü günlerce konuşulmuştu. İkilinin nikah şahitliğini Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan yapmıştı.

Ayça Çağla Altunkaya sade straplez gelinliği ve doğal saç modeliyle duruluğunu vurgularken, Acun Ilıcalı ise siyah bir takım elbise tercih etti.

ACUN ILICALI’DAN AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA’YA ROMANTİK KUTLAMA

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve sessiz sedasız bir evlilik yürüten çiftten Altunkaya, 26 yaşına girdi. Acun Ilıcalı eşinin doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.

Kutlamadan peş peşe karelere yer veren Ilıcalı “Sevgili eşim, iyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Yüzün hep gülsün, hep mutlu ol. Enerjini hiç kaybetme” notunu düştü.

“ÇAĞLA’YI ÇOK SEVİYORUM”

Ilıcalı, daha önce Hülya Avşar’ın YouTube’daki kanalına konuk olmuştu. Altunkaya'nın başarısında büyük rol oynadığını söyleyen Ilıcalı, “Ben Çağla'yı çok seviyorum. Lütfen kimse alınmasın, Çağla çok olgun bir kız” itirafında bulunmuştu.

Ilıcalı ayrıca “Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil. Sağ olsun her zaman da derdimi dert etmiş, benimle hep ilgilenmiş, bu başarılı dönemimde de bir sorun yaşatmayarak beni hep iyi hissettirmiştir” demişti.