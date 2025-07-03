Acun Ilıcalı'ya kötü haber! Hull City, transfer yasağı aldı

İngiltere Championship ekibi Hull City, ciddi finansal sorunlar nedeniyle İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de büyük kriz. Kulübün mali durumu nedeniyle İngiltere Futbol Ligi (EFL), Hull City'ye transfer ambargosu uygulama kararı aldığı iddia edildi.

1 MİLYON STERLİN BORCU VAR

The Telegraph'ın haberine göre, yaklaşık 1 milyon sterlinlik borcu olduğu belirtilen Hull City'nin, bazı Premier Lig kulüplerine ve yerel tedarikçilere ödeme yapmadığı iddia ediliyor. Bu gelişme sonrasında EFL'nin devreye girerek, kulübe sadece bonservissiz ya da serbest oyuncu transferine izin vereceği bir yasak uyguladığı öğrenildi.

ACUN ILICALI YALANLAMIŞTI

Acun Ilıcalı ise, geçtiğimiz hafta taraftarlarla yaptığı bir toplantıda "Kulübün finansal bir problemi yok, sadece fazla para harcıyoruz. Teknik bazı sorunlar yaşanıyor olabilir. Kulübün borçları bana ve ben bu paraları istemeyeceğim." sözleriyle gündemdeki iddiaları yalanlamıştı.

Eğer Hull City, 30 gün içinde ödemelerini gerçekleştirmezse, 3 transfer dönemi boyunca yasakla karşı karşıya kalabilir.

Sezon sonunda düşme hattından son anda kurtulan Hull City'de Acun Ilıcalı, teknik direktör Ruben Selles'i göndermiş ve yerine deneyimli Boşnak teknik adam Sergej Jakirovic'i göreve getirmişti.

Hull City ve EFL cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.