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Liverpool'dan Diogo Jota için yürek burkan karar! 20 numaralı forma emekli edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Liverpool&#039;dan Diogo Jota için yürek burkan karar! 20 numaralı forma emekli edildi
Diogo Jota, Liverpool, Trafik Kazası, Ölüm, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota için Liverpool anlamlı bir karara imza attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın 20 numaralı formasını emekliye ayırdığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Jota'nın kulübe kattıklarına vurgu yapılarak, "20 numaralı oyuncu, Liverpool'un 2024-25 sezonunda kazandığı şampiyonlukta (kulübün 20. şampiyonluğu) yaptığı katkılarla haklı olarak unutulmaz bir yer edinecek. Nisan ayında oynanan Merseyside derbisinde Kop tribünü önünde yaptığı karakteristik şut ve golle galibiyeti garantileyen oyuncu, hayatının son golünü attı." denildi.

Liverpool’dan Diogo Jota için yürek burkan karar! 20 numaralı forma emekli edildi - 2. Resim

Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte hayatını kaybetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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