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Yılın transferi remen açıklandı! Liverpool'dan Florian Wirtz için tarihi bonservis

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yılın transferi remen açıklandı! Liverpool&#039;dan Florian Wirtz için tarihi bonservis
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz'i renklerine bağlayarak, yılın transferini gerçekleştirdi. İngiliz kulübü, güncel piyasa değeri 140 milyon euro olan 22 yaşındaki futbolcu için Alman ekibine tarihi bir bonservis bedeli ödeyecek.

Arne Slot yönetiminde Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz ile anlaşma sağladıktan ve sağlık kontrollerinden başarıyla geçtikten sonra 22 yaşındaki oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yılın transferi açıklandı! Liverpool'dan Florian Wirtz için tarihi bonservis - 1. Resim

100 MİLYON STERLİN BONSERVİS, 16 MİKLYON STERLİN BONUS

NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığına göre; Liverpool, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Florian Wirtz için Leverkusen'e toplam 116 milyon sterlin ödeyecek. 100 milyon sterlin bonservis bedeli verecek olan Liverpool'un 16 milyon sterlin potansiyel bonus ödemesi yapacağı belirtildi.

"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM, SONUNDA BİTTİ"

Transferinin resmileşmesinin ardından konuşan Wirtz, "Çok mutlu ve gururluyum. Uzun zamandır bekliyordum ve sonunda bitti. Gerçekten mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yılın transferi açıklandı! Liverpool'dan Florian Wirtz için tarihi bonservis - 2. Resim
Fotoğraf: Liverpool FC

"İLK MAÇIMI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Liverpool'da elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Alman futbolcu, "Orada nasıl performans gösterebileceğime bakacağım. Umarım elimden gelenin en iyisini yapabilirim. Orada oynayan bazı oyuncularla da konuştum, bana bunun mükemmel olduğunu ve her maçın tadını çıkarabileceğimi söylediler. İlk maçımı oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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