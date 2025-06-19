Giovanni van Bronckhorst için Liverpool açıklaması: Bunu reddedemezdi!

Beşiktaş'ta 178 gün görevde kalabilen Giovanni van Bronckhorst, Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da teknik patron Arne Slot'un ekibine dahil olacak. Colin Hendry, İngiliz kulübünde yardımcı antrenörlük görevine hazırlanan eski takım arkadaşı hakkında konuştu.

İngiliz devi Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'un yardımcısı olarak görev alacak Giovanni van Bronckhorst'un kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Slot'un Liverpool'daki teknik ekibine dahil olacak 50 yaşındaki antrenör için dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BÜYÜK FIRSAT"

Van Bronckhorst'un eski takım arkadaşı Colin Hendry, söz konusu hamlenin Hollandalı çalıştırıcı açısından bir geri adım olmadığını söyledi.

"Premier Lig şampiyonu olan takımda varandaşı Arne Slot ile birlikte çalışmak Gio için çok büyük bir fırsattı. Gio bu fırsatı reddedemezdi."

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Giovanni van Bronckhorst, 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 20 karşılaşmada 1.70 puan ortalaması yakaladı. Hollandalı antrenör yönetimindeki siyah-beyazlı takım, Galatasaray karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet ile TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.