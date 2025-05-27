Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında dehşet! Araç kalabalığa daldı, 47 kişi yaralandı

Premier Lig şampiyonu Liverpool'un şehirdeki kutlamalarında korkunç bir olay yaşandı. Bir şahıs arabası ile insanları ezmeye çalıştı, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 47 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Premier Lig şampiyonu Liverpool'un taraftarları kentte kutlama yapmak için sokaklara döküldü. Bir sürücü ise yüzlerce kişinin bulunduğu alana dalarak taraftarları ezmek istedi. Olayda 47 kişinin yaralandığı öğrenilirken yetkililerden son duruma ilişkin açıklama geldi.

İngiltere'de Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims, Kuzey Batı Ambulans Servisi Sözcüsü Dave Kitchin, Merseyside Yangın ve Kurtarma Servisi İtfaiye Şefi Nick Searle, Liverpool'da bir aracın kalabalığın arasına daldığı olayın ardından basın toplantısı düzenledi.

SALDIRGAN İNGİLİZ ÇIKTI

Sims, geçit töreni sona ererken Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te bir aracın yayalara çarptığı haberini aldıklarını belirterek, "Çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, hastanede tedavi gerektirmeyen her yaştan çok sayıda kişi de olay yerinde tedavi edildi." dedi. Jenny Sims, yaralılara ve ailelerine destek olmak üzere uzman ekiplerin olay yerinde bulunduğunu bildirdi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Sims, söz konusu olayın ardından, Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz İngiliz bir erkeğin gözaltına alındığını belirterek, "Bu kişinin aracın sürücüsü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

OLAY TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Sims, olayla ilgili kapsamlı soruşturmaların devam ettiğini vurgulayarak, halkın sosyal medyada spekülasyon yapmaması ya da yanlış bilgi yaymamasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Sims, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun münferit bir olay olduğuna inandığımızı ve şu anda bu olayla ilgili olarak başka kimseyi aramadığımızı size söyleyebilirim. Olay terörizm olarak değerlendirilmemektedir. İnsanlardan olayla ilgili üzücü görüntüleri internette paylaşmaktan kaçınmalarını ve lütfen her türlü bilgiyi doğrudan soruşturma ekibimizle paylaşmalarını rica ediyoruz."

YARALI SAYISI 47'Yİ BULDU

Kuzey Batı Ambulans Servisi Sözcüsü Dave Kitchin de olayda yaralanan 20 kişinin hafif yaralanmalar nedeniyle ayakta, 27 kişinin de ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Hastaneye kaldırılanlardan 1'i çocuk iki kişinin ağır yaralandığını kaydeden Kitchin, bisikletli bir sağlık görevlisine de araç çarptığını ancak yaralanmadığını ifade etti.

4 KİŞİ ARABANIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Merseyside Yangın ve Kurtarma Servisi İtfaiye Şefi Searle de olay yerine vardıklarında çok sayıda yaralı olduğunu ve 4 kişinin aracın altında sıkıştığını aktardı. Searle, 3 yetişkin ve 1 çocuğun aracın altından çıkarıldığını ve ambulansa taşındığını ifade etti.

TARAFTARLAR SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Öte yandan olay anına ait görüntüler sosyal medyaya düştü. Arabanın taraftarların arasına dalması, insanların yaralandığı anlar da görüntülerde yer aldı. Taraftarlar, sürücünün gözaltına alınması sırasında aracın etrafını çevreledi ve saldırmaya çalıştı tüm bunlar saniye saniye görüntülere yansıdı.