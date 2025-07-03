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Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya veda: Hiç mantıklı değil

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cristiano Ronaldo&#039;dan Diogo Jota&#039;ya veda: Hiç mantıklı değil
Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Trafik Kazası, Portekiz Milli Takımı, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, trafik kazasında hayatını kaybeden Portekiz Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Diogo Jota için duygu yüklü bir mesaj paylaştı. Ronaldo, "Daha yeni milli takımdaydık, sen daha yeni evlenmiştin. Ailene, eşine ve çocuklarına taziyelerimi iletiyor ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum" dedi.

Liverpool forması giyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Jota'nın ve futbol olan kardeşinin ani ölümü futbol dünyasını sarsarken, Portekiz Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından Jota ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşım, 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde 2 milyonu aşkın beğeni aldı.

Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya veda: Hiç mantıklı değil - 1. Resim

"DAHA YENİ MİLLİ TAKIMDAYDIK"

Cristano Ronaldo, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç mantıklı değil. Daha yeni milli takımdaydık, sen daha yeni evlenmiştin. Ailene, eşine ve çocuklarına taziyelerimi iletiyor ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onlarla birlikte olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz."

Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya veda: Hiç mantıklı değil - 2. Resim

PORTEKİZ MİLLİ TAKIM KARNESİ

Kariyerinde Portekiz Milli Takım formasını 49 maçta giyen Jota, bu maçlarda 14 gol atma başarısı göstermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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