Diogo Jota kaç yaşındaydı, neden öldü? Diogo Jota evliliği ve çocukları gündeme geldi

Premier Lig devi Liverpool'un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Diogo Jota, hayatını kaybetti. Ünlü yıldızın ölüm haberi sevenleri başta olmak üzere hayranlarını derinden etkiledi. Diogo Jota evliliği ve çocukları gündeme geldi. Diogo Jota kaç yaşındaydı, neden öldü merak edilirken evliliği ve kaç çocuğu var merak ediliyor. İşte Diogo Jota'nın kariyeri...

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Ünlü futbolcunun ölüm haberinin ardından "Diogo Jota kaç yaşındaydı, neden öldü?" gibi sorular arama motorunda araştırılmaya başlandı.

Futbol dünyasını yasa boğan ölüm sonrası evliliği ve çocukları da gündeme geldi.

DİOGO JOTA NEDEN ÖLDÜ?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Portekizli yıldız Diogo Jota geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Marca’nın son dakika olarak paylaştığı haber göre; trafik kazasından Jota’nın yanında olan 26 yaşındaki kardeşi Andre de öldüğü bilgisi verildi.

DİOGO JOTA KAÇ YAŞINDAYDI?

Diogo Jota, 4 Aralık 1996 tarihinde Porto, Portekiz'de doğdu. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında olan Jota santrafor olarak görev yapmaktaydı.

Liverpool forması giyen Diogo Jota'nın 40 milyon euro piyasa değeri vardı. Kariyeri boyunca 49 kez Portekiz Milli Futbol Takımı forması giyme şansı elde eden Jota, 14 gol attı.

Gundomar'da futbola başlayan Diogo Jota, Paços Ferreira, Atletico Madrid, Porto, Wolves ve Liverpool'da forma giymişti. Kariyerinde 398 maça çıkan Diogo Jota, 136 gol 66 asist üretti.

DİOGO JOTA EVLİ Mİ?

Kız arkadaşı Rute Cardoso ile 22 Haziran 2025'te evlenen Diogo Jota, henüz iki haftalık evliydi.

DİOGO JOTA'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Diogo Jota ve Rute Cardoso çiftinin üç çocuğu bulunuyor. 2021, 2023 ve 2024 yıllarında olmak üzere doğan üç çocuğu bulunuyor.