Hakan Çalhanoğlu'ndan yeni hamle! Sarı kırmızılılara haber yolladı

Galatasaray, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için bastırmaya devam ediyor. Inter'in bonservis beklentisi transferi durma noktasına getirirken, yıldız ismin sarı kırmızılılara haber yolladığı iddia edildi. İşte flaş transfere dair son dakika gelişmeleri...

2021 yılından bu yana Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun adı, bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Süper Lig devinin yıldız ismi istediği ifade edilirken, yaşanan son gelişmeler ise transfer sürecini adeta durma noktasına getirdi.

Bir süre önce sarı kırmızılılar tecrübeli yıldıza talip olmuş ancak İtalyan ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kaldırılmıştı.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN SÖZLER

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na veda eden Inter kaptanı Lautaro Martinez'in "Kalmak istemeyen hemen ayrılsın" diyerek milli yıldızı işaret etmesi ise ortalığı karıştırdı. Tecrübeli orta saha, sosyal medyadan uzun bir açıklama yaparak sert bir cevap verdi.

Çalhanoğlu'nun Martinez'e cevabını Inter'in diğer forveti Thuram'ın beğenmesi, ayrıca bu açıklamaya kulüpten ayrılan teknik direktör Inzaghi'nin eşinin de destek vermesi İtalyan kulübünü karıştırdı.

BU AÇIKLAMALAR FİYAT DÜŞÜRÜR

İtalyan medyası ise Inter'in Hakan için minimum 30 milyon euro bonservis istediğini ancak kaptan Martinez'in bu açıklamalarının Hakan'ın fiyatını düşüreceğinin altını çizdi.

"Inter'den kopuş" başlığını kullanan La Gazzetta dello Sport, "Hakan'ın ayrılması beklenirken kulüp, teknik direktör Chivu ile toplantı gerçekleştirdi" ifadesini kullandı. 31 yaşındaki oyun kurucunun tatilden dönüşte Inter yönetimi ile masaya oturacağı ve bonservis bedelinde indirim talep edeceği bildirildi.

GALATASARAY'A HABER YOLLADI

Sabah'ın haberine göre; Hakan, Galatasaray yönetimine "20 milyon euroya ben bu işi çözerim" dedi. Sarı kırmızılılar da önümüzdeki günlerde bu transfer için somut adımlar atacak.

A Milli Futbol Takımı'nın da kaptanlığını yapan tecrübeli orta saha, geride bırakılan sezonda Inter ile 47 maça çıktı ve 11 gol atıp 8 asist kaydetti.