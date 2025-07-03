Yeni gözde Sommer! Galatasaray'da Muslera'nın yerini dolduracak isim aranıyor

Uruguaylı eldivenin ayrılığının ardından dünyanın en önemli yıldızları birer birer gündeme gelirken sezonu hayal kırıklıklarıyla kapatan İnter’in 1 numarası listenin ilk sırasına yükseldi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Leroy Sane transferiyle dünyada ses getiren Galatasaray, yine sansasyonel bir ismin peşinde. Fernando Muslera’nın ayrılığının ardından kaleyi en az onun kadar yıldız bir isme emanet etmek isteyen sarı kırmızılılarda kaleci adayları arasına yeni bir isim daha eklendi; Yann Sommer. Uzun süredir Chelsea’nin kalecisi Djordje Petrovic için çaba harcayan sarı kırmızılılar, İngilizlerin 25 milyon avroda diretmesi sebebiyle bir türlü yol alamadı. Galatasaray’a dünya yıldızlarını getiren menajer George Gardi, yönetime Yann Sommer ismini önerdi.

INTER BU SIRALAR KARIŞIK

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklıklarıyla kapatan İnter’de Hakan Çalhanoglu’nun başını çektiği restleşmeler kulüpte köklü değişiklerin olacağı şeklinde yorumlanırken, Gardi bu krizi fırsata çevirebileceklerini ifade etti. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da Gardi’ye İsviçreli kaleciyle görüşmesi için onay verdi. Yapılan görüşmelerde 36 yaşındaki Yann Sommer’in yılık 7-8 milyon avro ve iki senelik sözleşme talep ettiği belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk’un istediği tecrübeli isim için önümüzdeki günlerde görüşmeler sıklaştırılacak.

DEVLER LİGİ’NDE BÜYÜLEDİ

Yann Sommer bu sezon İnter formasıyla üst düzey bir performans sergiledi. Bu yıl 53 maçta kaleyi koruyan İsviçreli oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde özellikle çeyrek final ve yarı finalde harika kurtarışlarıyla takımını finale taşıdı. Sommer geçtiğimiz sezon, 53 maçta kalesinde 55 gol gördü.

ZANİOLO'NUN DÖNÜŞÜ YOK

Nicolo Zaniolo’nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınından Tuttomercatoweb’e yaptığı açıklamada “Zaniolo, bu yaz kesinlikle Galatasaray’dan ayrılacak. Transfer dönemi uzun, neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU HEYECANLANDIRDI

Hakan Çalhanoğlu'nun dünkü bir paylaşımı heyecan yaptı. İnter kaptanı Lautaro Martinez ile yaşadığı sürtüşmenin ardından kulüp yönetimi ikiliyi barıştırmaya çalışıyor. Hatta bir toplantı da yapıldı. Fakat görüşme sonrası Hakan Çalhanoğlu eşinin ve çocuklarının bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken gönderiye "Yolcu" şarkısını ekledi. Sosyal medyada bu mesaj gündem oldu.