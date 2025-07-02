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Victor Osimhen sürprizi! Kararı açıklandı: Galatasaray'da kalacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen, Galatasaray, Juventus, Chelsea, Napoli, Al Hilal, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da kiralık geçirdiği bir sezonda göz kamaştırıcı bir performansa imza atan Victor Osimhen'in hangi takıma imza atacağına dair haberler gündemden düşmüyor. Bonservisi Napoli'de olan ve sözleşmesinde "75 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan dünyaca ünlü Nijeryalı santrfor hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda 25'inci şampiyonluğunu elde etmesinde çok büyük pay sahibi olan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Türkiye'den ayrılanVictor Osimhen'in merakla beklenen kararına dair çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Victor Osimhen sürprizi! Kararı açıklandı: Galatasaray'da kalacak mı? - 1. Resim

JUVENTUS'A TRANSFERİ ZORA GİRDİ

NTV Spor'da yer alan habere göre; Galatasaraydışında Nijeryalı golcüiçin devrede olan Juventus, Jonathan David'i kadrosuna katmaya çok yakın. Ancak Napoli'nin, Serie A'daki takımlara Osimhen'i 75 milyon euroya bırakmaması ve Juventus'un Vlahovic'i elden çıkaramaması bu transferin gerçekleşmesini zorlaştırdı.

"GALATASARAY VE AL HİLAL'İ REDDETTİ"

İtalyan basını, Osimhen'in, Galatasaray ve Suudi Arabistan için kararını verdiğini yazdı. Nijeryalı yıldızın,Al Hilal'den gelen teklifi ve sarı-kırmızılı kulübüreddettiği öne sürüldü.

Victor Osimhen sürprizi! Kararı açıklandı: Galatasaray'da kalacak mı? - 2. Resim

CHELSEA'DEN TEKLİF BEKLİYOR

Osimhen için Premier Lig'in cazip bir seçenek olduğu ve 26 yaşındaki yıldızın İngiliz takımlarından, özellikle de Chelsea'den teklif beklediği ifade edildi.

NAPOLİ GENÇ TAKIMINA GÖNDERİLEBİLİR

Osimhen'in kararını henüz vermemesinin Napoli'yi kızdırdığı belirtildi. Nijeryalıfutbolcunun kesin kararını daha fazla ötelemesi durumunda Napoli tarafından genç takıma gönderileceği ve çalışmalarına orada devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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