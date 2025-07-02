Victor Osimhen sürprizi! Kararı açıklandı: Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'da kiralık geçirdiği bir sezonda göz kamaştırıcı bir performansa imza atan Victor Osimhen'in hangi takıma imza atacağına dair haberler gündemden düşmüyor. Bonservisi Napoli'de olan ve sözleşmesinde "75 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan dünyaca ünlü Nijeryalı santrfor hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda 25'inci şampiyonluğunu elde etmesinde çok büyük pay sahibi olan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Türkiye'den ayrılanVictor Osimhen'in merakla beklenen kararına dair çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

JUVENTUS'A TRANSFER İ ZORA G İ RD İ

NTV Spor'da yer alan habere göre; Galatasaraydışında Nijeryalı golcüiçin devrede olan Juventus, Jonathan David'i kadrosuna katmaya çok yakın. Ancak Napoli'nin, Serie A'daki takımlara Osimhen'i 75 milyon euroya bırakmaması ve Juventus'un Vlahovic'i elden çıkaramaması bu transferin gerçekleşmesini zorlaştırdı.

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"GALATASARAY VE AL H İ LAL' İ REDDETT İ "

İtalyan basını, Osimhen'in, Galatasaray ve Suudi Arabistan için kararını verdiğini yazdı. Nijeryalı yıldızın,Al Hilal'den gelen teklifi ve sarı-kırmızılı kulübüreddettiği öne sürüldü.

CHELSEA'DEN TEKL İ F BEKL İ YOR

Osimhen için Premier Lig'in cazip bir seçenek olduğu ve 26 yaşındaki yıldızın İngiliz takımlarından, özellikle de Chelsea'den teklif beklediği ifade edildi.

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NAPOL İ GEN Ç TAKIMINA G Ö NDER İ LEB İ L İ R

Osimhen'in kararını henüz vermemesinin Napoli'yi kızdırdığı belirtildi. Nijeryalıfutbolcunun kesin kararını daha fazla ötelemesi durumunda Napoli tarafından genç takıma gönderileceği ve çalışmalarına orada devam edeceği aktarıldı.