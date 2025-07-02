3 milyon 700 bin euro ödenmişti! Galatasaray'da bir ayrılık daha

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın üst düzey performansları nedeniyle adeta yedek kulübesine hapsolan Kerem Demirbay, yeni sezon öncesi kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Sözleşmeleri sona eren kaleci Fernando Muslera ve 10 numara Dries Mertens'ten sonra bir veda daha yaşandı. 31 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayıran Galatasaray'un, resmi açıklamada 'Dayı' lakabına da yer vermesi dikkat çekti.

Kerem Demirbay, 2023 yılının yaz transfer döneminde Alman kulübü Bayer Leverkusen'den 3 milyon 700 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı forma altında 76 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 10 asistlik skor katkısı sundu. Demirbay, bu süreçte Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er şampiyonluk yaşadı.

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2 YILDA BA MBA Ş KA 2 G Ö R Ü NT Ü

İlk sezonunda orta sahada Lucas Torreira ile yakaladığı uyumla dikkat çeken ve kazanılan şampiyonluktaönemli pay sahibi olan deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon ise fazla forma şansı bulamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un sonradan oyuna dahil ettiği karşılaşmalarda da beklentileri karşılayamayan Demirbay, karşılıklı anlaşma sonucu Galatasaray ile yollarını ayırdı.

"EMEKLER İ NDEN DOLAYI TE Ş EKK Ü R EDER İ Z DAYI"

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle 5'inci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer 'Dayı' Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun" denildi.