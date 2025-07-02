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Zaniolo'nun menajerinden olay açıklama! Galatasaray kararını duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zaniolo&#039;nun menajerinden olay açıklama! Galatasaray kararını duyurdu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo, 2 Serie A ekibinde de beklentileri karşılayamadı. Fiorentina tarafından sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesi kullanılmayan İtalyan futbolcunun, 2027 yılına kadar mukavelesi olan Galatrasaray'da forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. 25 yaşındaki futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli, merak edilen soruya net bir cevap verdi.

Bonservisine 15 milyon euro ödeyen Galatasaray tarafından geçtiğimiz sezonun başında Atalanta'ya gönderilen, devre arasında ise Fiorentina'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, kiralık süresi dolunca, sözleşmesi gereği sarı-kırmızılılara geri döndü.

Zaniolo'nun menajerinden olay açıklama! Galatasaray kararını duyurdu - 1. Resim

Galatasaray'daki geleceği merak edilen İtalyan futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli, 2024-2025 sezonunu değerlendirdi ve oyuncusunun geleceğiyle ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"İŞLER İYİ GİTMEDİ"

Tuttomercatoweb'e konuşan Vigorelli, Zaniolo'nun 36 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadığı sezon hakkında, "Biraz çelişkili bir yıldı. Bir projeye başladık, ocak ayında takım değiştirdik ve birkaç nedenden dolayı işler iyi gitmedi. En önemlisi Raffaele Palladino'nun şubat ayında yaptığı değişikliklerdi. Geride bırakmamız gereken bir yıl, yeni sezonu düşünelim" dedi.

Zaniolo'nun menajerinden olay açıklama! Galatasaray kararını duyurdu - 2. Resim

"GALATASARAY'DAN AYRILACAK"

"Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?" sorusunu Vigorelli, "Galatasaray'dan ayrılacak ve transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Zamanımız var ve transfer dönemi uzun. O, İtalyan futbolunun bir mirası ve kısa vadede hak ettiği yere geri dönmesi gerekiyor. Bu, İtalya Milli Takımı'nın da yararına" cevabını verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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