Barış Alper Yılmaz'a Inter kancası! Galatasaray bonservis bedelini belirledi

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz’a Serie A devi Inter talip oldu. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için 35 milyon euro bonservis bekliyor.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, transfer gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. Milli futbolcuya bu kez İtalya'dan talip çıktı.

Calciomercato'nun haberine göre, Serie A devi Inter, Barış Alper için resmi teklifini sundu. Ancak teklifin detayları açıklanmazken, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun taliplerinin yalnızca İtalya ile sınırlı olmadığı belirtildi.

İNGİLTERE'DEN İLGİ VAR

Almanya'dan Leipzig'in de yakından ilgilendiği Barış Alper için Premier Lig ekiplerinin de devrede olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin başarılı oyuncu için belirlediği bonservis bedeli ise 35 milyon euro olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olan Barış Alper'in kulüple olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Barış Alper Yılmaz, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 48 maçta 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.