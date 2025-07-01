Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray resmen duyurdu: 8,1 milyar TL'lik sermaye artırımı

Galatasaray resmen duyurdu: 8,1 milyar TL'lik sermaye artırımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray resmen duyurdu: 8,1 milyar TL&#039;lik sermaye artırımı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş.'de yüzde 150 oranında (8,1 milyar TL) sermaye artırımına gidilerek, sermayenin 13,5 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sermaye artırımı sonucu elde edilecek fonun nerelerde kullanılacağını da duyurdu.

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, yönetim kurulu kararıyla bedelli sermaye artırımı kararıalındığını belirtti.

SERMAYE 13,5 MİLYAR TL'YE ÇIKACAK

Resmi bildirime göre; 27 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar TL olan mevcut sermayenin 8,1 milyar TL arttırılarak, (yüzde 150) 13,5 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Galatasaray resmen duyurdu: 8,1 milyar TL'lik sermaye artırımı - 1. Resim

GELİRİN YÜZDE 80'İ BANKALAR BİRLİĞİ'NE

Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Belçika'da turuncu alarm verildi! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldiİzmir, Manisa, Hatay... Dumanlar gökyüzünü sardı: Türkiye yangınlarla mücadele ediyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de istifa kararı: 5 ay sonra görevi bıraktı! - SporFenerbahçe'de istifa kararıKaradağ liginin en skoreri! Trabzonspor'un yeni hedefi: Mihailo Perovic - SporFırtına'nın yeni hedefi belli oldu! Karadağ'ın en golcüsüİtalyanların Osimhen iddiası: Al-Hilal'e gidecek - Sporİtalyanların Osimhen iddiası: Al-Hilal'e gidecekCarlos Cuesta’ya sürpriz talip! Galatasaray satıştan yana - SporCarlos Cuesta’ya sürpriz talip! Galatasaray satıştan yanaGalatasaray, Como ile anlaşan kiralık golcüsünü göndermedi! Morata'ya vize yok - SporGalatasaray, kiralık golcüsünü göndermedi!FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya rüzgar! Fluminense, Inter'i devirerek çeyrek finale çıktı - SporFluminense, Inter'i devirerek çeyrek finale çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...