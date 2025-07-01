Galatasaray resmen duyurdu: 8,1 milyar TL'lik sermaye artırımı
Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş.'de yüzde 150 oranında (8,1 milyar TL) sermaye artırımına gidilerek, sermayenin 13,5 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sermaye artırımı sonucu elde edilecek fonun nerelerde kullanılacağını da duyurdu.
Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, yönetim kurulu kararıyla bedelli sermaye artırımı kararıalındığını belirtti.
SERMAYE 13,5 MİLYAR TL'YE ÇIKACAK
Resmi bildirime göre; 27 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar TL olan mevcut sermayenin 8,1 milyar TL arttırılarak, (yüzde 150) 13,5 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
GELİRİN YÜZDE 80'İ BANKALAR BİRLİĞİ'NE
Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak.