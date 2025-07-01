Galatasaray, Como ile anlaşan kiralık golcüsünü göndermedi! Morata'ya vize yok

Sarı kırmızılılar, Osimhen’in durumu belli olmadığı için transfere onay vermedi. 6 milyon avroya kiralanan golcüden gelir bekleniyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Aslan’da Alvaro Morata’nın ayrılığına şimdilik vize çıkmadı. Sebebi de Victor Osimhen’in durumunun belli olmaması ve sakatlıktan dönen Mauro İcardi’nin nasıl bir performans sergileyeceği konusundaki belirsizlik.

Galatasaray'ın devre arasında Milan’dan 6 milyon avroya (peşin ödeme) kiraladığı İspanyol forvet, yedek kalacağını düşündüğü için İtalyan ekibi Como ile anlaşmıştı. Milan ve Como da kendi aralarında el sıkışmıştı. Ancak transferin üçüncü ayağındaki sarı kırmızılı kulüpten olumlu cevap verilmedi.

PARA KAZANMA PLANI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve transfer komitesi “Osimhen’in durumu belli olmadan, netleşmeden Morata ile alakalı bir tasarrufta bulunamayız” cevabını karşı tarafa bildirdi.

Belirsizlikler sebebiyle aceleci davranıp hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılar, Morata’yı şimdilik yeni sezon kadro planlamasına yazdı.

Yönetim, Okan Buruk’un raporu ve Osimhen’in durumuna göre tavır alacak ve bu transferden gelir elde etmeden ayrılığa izin vermeyecek. O sebeple de Alvaro Morata konusu beklemede.