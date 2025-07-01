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Galatasaray, Como ile anlaşan kiralık golcüsünü göndermedi! Morata'ya vize yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Como ile anlaşan kiralık golcüsünü göndermedi! Morata&#039;ya vize yok
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar, Osimhen’in durumu belli olmadığı için transfere onay vermedi. 6 milyon avroya kiralanan golcüden gelir bekleniyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Aslan’da Alvaro Morata’nın ayrılığına şimdilik vize çıkmadı. Sebebi de Victor Osimhen’in durumunun belli olmaması ve sakatlıktan dönen Mauro İcardi’nin nasıl bir performans sergileyeceği konusundaki belirsizlik.

Galatasaray, Como ile anlaşan kiralık golcüsünü göndermedi! Morata'ya vize yok - 1. Resim

Galatasaray'ın devre arasında Milan’dan 6 milyon avroya (peşin ödeme) kiraladığı İspanyol forvet, yedek kalacağını düşündüğü için İtalyan ekibi Como ile anlaşmıştı. Milan ve Como da kendi aralarında el sıkışmıştı. Ancak transferin üçüncü ayağındaki sarı kırmızılı kulüpten olumlu cevap verilmedi.  

Galatasaray, Como ile anlaşan kiralık golcüsünü göndermedi! Morata'ya vize yok - 2. Resim

PARA KAZANMA PLANI 

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve transfer komitesi “Osimhen’in durumu belli olmadan, netleşmeden Morata ile alakalı bir tasarrufta bulunamayız” cevabını karşı tarafa bildirdi.

Galatasaray, Como ile anlaşan kiralık golcüsünü göndermedi! Morata'ya vize yok - 3. Resim

Belirsizlikler sebebiyle aceleci davranıp hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılar, Morata’yı şimdilik yeni sezon kadro planlamasına yazdı.

Galatasaray, Como ile anlaşan kiralık golcüsünü göndermedi! Morata'ya vize yok - 4. Resim

Yönetim, Okan Buruk’un raporu ve Osimhen’in durumuna göre tavır alacak ve bu transferden gelir elde etmeden ayrılığa izin vermeyecek. O sebeple de Alvaro Morata konusu beklemede. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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