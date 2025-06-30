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Galatasaray'dan Richarlison sürprizi! Tottenham bonservis şartı koydu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan Richarlison sürprizi! Tottenham bonservis şartı koydu
Galatasaray, Richarlison, Tottenham, Transfer, Brezilya, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Tottenham'ın Brezilyalı forveti Richarlison'u kiralamak istiyor. İngiliz ekibi ise oyuncuyu bonservisiyle göndermeye sıcak bakıyor.

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham Hotspur forması giyen forvet ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan Richarlison sürprizi! Tottenham bonservis şartı koydu - 1. Resim

The Sun'da yer alan habere göre Galatasaray, 27 yaşındaki Brezilyalı forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Tottenham cephesi, Richarlison'u sadece bonservisiyle satma planı yaptığı belirtildi.

Galatasaray'dan Richarlison sürprizi! Tottenham bonservis şartı koydu - 2. Resim

Galatasaray yönetiminin, oyuncunun yüksek maaşı ve bonservisi nedeniyle kiralık formülü üzerinde durduğu belirtiliyor. 

2023/24 sezonunda Tottenham formasıyla 28 resmi maça çıkan Brezilyalı yıldız, 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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