Herkes Hakan mı İlkay mı derken... Galatasaray bambaşka bir ismin peşinde

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların milli bir ismi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Yeni sezon transferlerine Leroy Sane ile başlayan Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de zirveye oynayacak bir ekip kurmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre hareket eden yönetim, gözünü yerli bir isme çevirdi.

Sarı kırmızılıların adı sık sık Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan ile anılıyor ancak Galatasaray, çok başka bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

ORKUN KÖKÇÜ İDDİASI

A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Orkun Kökçü ile ilgileniyor.

Bu sezon takımıyla 55 maça çıkan milli isim, 12 gol atıp 11 asist üretti. Benfica tarihinin en pahalı transferi olan Orkun Kökçü'nün 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro.