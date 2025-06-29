Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray yönetimine net mesaj: "Inter'i bana bırakın"

Çocukluk aşkı olan sarı kırmızılı formayı giyme zamanının geldiğini düşünen millî oyuncu, bonservisi konusunda ilk görüşmeyi kendisinin yapacağını bildirdi. Aslan’ın eli güçlü.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray’da transferdeki öncelik Victor Osimhen ve kaleci ancak diğer bölgelerde de hareketlilik var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu cephesinde yaşananlar sarı kırmızılı taraftarları sevindirecek türden.

Çocukluğundan bu yana gönül verdiği Galatasaray formasını giymek isteyen ve zamanının geldiğini düşünen Hakan yönetime mesaj verdi. İnter ile mukavelesi devam eden başarılı orta saha oyuncusu, bonservisi konusunda kulübüyle ilk görüşmeyi kendisinin yapacağını bildirdi. Ki bu konuda Milan’dan bedelsiz gelmesini ve İnter’deki özverisini de anlatacak.

BU İŞ OLACAK GİBİ

Her ne kadar İnter kapıyı 40 milyon avrolardan açsa da Hakan Çalhanoğlu’nun tavrına göre zor gibi görünen transfer süreci kolaya dönecek gibi. Güncel piyasa değeri 30 milyon avro olan ve 2027’ye kadar mukavelesi bulunan millî oyuncunun tavrı ve Galatasaray konusundaki istekli tutumu belirleyici olacak.

Victor Osimhen’in durumuna göre transfer ekonomisini netleştirecek olan sarı kırmızılı yönetim, İnter’in tavrına göre hareket edecek. Babasının da Almanya’da şampiyonluk kutlamalarına katıldığı düşünülürse Hakan, Aslan olmaya dünden hazır.

41 MİLYON

Dünyada aktif futbolcular arasında en iyi 10 orta sahadan biri olarak görülen Hakan Çalhanoğlu için bugüne kadar kulüpler toplam 41 milyon avro bonservis bedeli ödedi. En fazla veren de 23 milyon avro ile Milan oldu.