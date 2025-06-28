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Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi! İmzalar menajer krizine takıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da Yunus Akgün bilmecesi! İmzalar menajer krizine takıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Yunus Akgün'le anlaşma sağladı ancak imzalar masada kaldı. Genç oyuncunun menajerinin istediği yüksek komisyon sarı-kırmızılı yönetimi geri adım attırdı. İşte sözleşme görüşmelerinin detayları...

Galatasaray, sözleşme uzatma konusunda milli futbolcusu Yunus Akgün ile prensipte anlaşma sağladı. Ancak imzaların henüz atılmamasının perde arkasında menajer krizi yattığı iddia edildi. 

Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi! İmzalar menajer krizine takıldı - 1. Resim

Ömer Faruk Özcan'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Yunus’un menajerinin yüzde 20 oranındaki komisyon talebini yüksek bulurken, görüşmelerin tıkandığı iddia edildi. Yönetim, bu oranın kulüp politikalarına uygun olmadığını belirterek indirime gidilmesini beklediği belirtildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi! İmzalar menajer krizine takıldı - 2. Resim

Öte yandan Yunus Akgün'ün Galatasaray'da kalmak istediği ve taraflar arasında anlaşmanın imza aşamasına geldiği ifade edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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