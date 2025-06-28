Hakan Çalhanoğlu masaya oturdu, resti çekti! Çok net Galatasaray sözleri

Üst üste 4'üncü şampiyonluğu kazanıp tarihe geçmek isteyen Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Leroy Sane ile gündeme oturan, öte yandan Victor Osimhen'den haber bekleyen sarı kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu'nu da istiyor. Milli futbolcu takımıyla masaya oturdu, resti çekti. Söylediği sözler de ortaya çıktı.

Yeni sezona Leroy Sane transferi ile flaş bir giriş yapan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'den gelecek cevaba odaklanmışken, diğer yandan da uzun zamandır gündemde olan Hakan Çalhanoğlu transferi ile ilgileniyor.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Cimbom, İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için gelişmeleri yakından takip ediyor.

MİLLİ İSİM RESTİ ÇEKTİ

Inter'in milli yıldız için 30-35 milyon euro civarı bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, sarı kırmızılılar beklemeye geçti. Kariyerini sarı kırmızılı takımda sürdürmek isteyen ve bu konuda ısrarcı olan 31 yaşındaki oyuncu ise bonservis bedelinin düşürülmesi için kulübüyle masaya oturdu.

"BIRAKIN EVİME GİDEYİM"

Sabah'ın haberine göre; Hakan, Inter yönetimine "Milan'dan ayrılınca size bedavaya geldim. 4 senedir elimden gelenin en iyisini verdim. Futbol hayatımı Galatasaray'da sürdürmek istiyorum. Kolaylık göstermenizi istiyorum. Bırakın evime gideyim" dedi.

İtalyan basını da Inter'in, Hakan'ın olası ayrılığı durumunda yerini Parma'dan Adrian Bernabe ile doldurmak istediğini belirtti.

BU SEZON 11 GOL ATTI

Geçen sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 47 maçta görev alan Hakan, 11 gol atarken 8 de asist yaptı.