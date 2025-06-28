Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hakan Çalhanoğlu masaya oturdu, resti çekti! Çok net Galatasaray sözleri

Hakan Çalhanoğlu masaya oturdu, resti çekti! Çok net Galatasaray sözleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu masaya oturdu, resti çekti! Çok net Galatasaray sözleri
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üst üste 4'üncü şampiyonluğu kazanıp tarihe geçmek isteyen Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Leroy Sane ile gündeme oturan, öte yandan Victor Osimhen'den haber bekleyen sarı kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu'nu da istiyor. Milli futbolcu takımıyla masaya oturdu, resti çekti. Söylediği sözler de ortaya çıktı.

Yeni sezona Leroy Sane transferi ile flaş bir giriş yapan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'den gelecek cevaba odaklanmışken, diğer yandan da uzun zamandır gündemde olan Hakan Çalhanoğlu transferi ile ilgileniyor.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Cimbom, İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için gelişmeleri yakından takip ediyor.

MİLLİ İSİM RESTİ ÇEKTİ

Inter'in milli yıldız için 30-35 milyon euro civarı bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, sarı kırmızılılar beklemeye geçti. Kariyerini sarı kırmızılı takımda sürdürmek isteyen ve bu konuda ısrarcı olan 31 yaşındaki oyuncu ise bonservis bedelinin düşürülmesi için kulübüyle masaya oturdu.

Hakan Çalhanoğlu masaya oturdu, resti çekti! Çok net Galatasaray sözleri - 1. Resim

"BIRAKIN EVİME GİDEYİM"

Sabah'ın haberine göre; Hakan, Inter yönetimine "Milan'dan ayrılınca size bedavaya geldim. 4 senedir elimden gelenin en iyisini verdim. Futbol hayatımı Galatasaray'da sürdürmek istiyorum. Kolaylık göstermenizi istiyorum. Bırakın evime gideyim" dedi.

İtalyan basını da Inter'in, Hakan'ın olası ayrılığı durumunda yerini Parma'dan Adrian Bernabe ile doldurmak istediğini belirtti.

BU SEZON 11 GOL ATTI

Geçen sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 47 maçta görev alan Hakan, 11 gol atarken 8 de asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir anda patladı, alev topu dükkanı sardı! Korku dolu anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor aşkıyla buluştu, Nijeryalı mesajı verdi! Onuachu'nun 'Daha'sı var - SporTrabzonspor aşkıyla buluştu, Nijeryalı mesajı verdi! Onuachu'nun 'Daha'sı varFIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Arda Güler'in rakibi Kenan yıldız! Milli kapışma... - SporFIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Arda Güler'in rakibi Kenan yıldız! Milli kapışma...Devin Özek Kolombiya'da! Fenerbahçe'de Jhon Duran seferi - SporDevin Özek Kolombiya'da! Fenerbahçe'de Jhon Duran seferiBeşiktaş, eski Fenerbahçeli ile anlaşma sağladı! Yeni Kartal Osayi-Samuel - SporBeşiktaş, eski Fenerbahçeli ile anlaşma sağladı! Yeni Kartal Osayi-SamuelSatış listesindeki Dominik Livakovic gitmiyor! Uğurcan beklemede - SporSatış listesindeki Dominik Livakovic gitmiyor!Fenerbahçe'de başarısızlığın faturası yine takıma kesildi! Bir garip hesap - SporBaşarısızlığın faturası yine takıma kesildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...