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Haberler > Spor > Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu sürprizi! Yasin Öztekin'den dikkat çeken açıklama

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu sürprizi! Yasin Öztekin'den dikkat çeken açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın eski yıldızı Yasin Öztekin, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bu yaz sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini açıkladı. Öztekin, "Artık Türkiye'ye sıcak bakıyor" dedi.

Yeni sezon öncesi yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen Galatasaray için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Yasin Öztekin, Hakan Çalhanoğlu transferine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu sürprizi! Yasin Öztekin'den dikkat çeken açıklama - 1. Resim

Radyospor'a konuşan Öztekin, "Galatasaray, Avrupa'da tam bir çekim merkezi oldu. Leroy Sane harika bir transfer, disiplinli olursa Galatasaray'a ön bölgede büyük katkı sağlar. Tam güçle oynayan Sane'yi durdurabilmek çok zor. Sane'den sonra hangi yıldız gelirse Galatasaray'a beni şaşırtmaz." dedi. 

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu sürprizi! Yasin Öztekin'den dikkat çeken açıklama - 2. Resim

"GELMEMESİ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Gündemdeki isimler arasında yer alan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu için değerlendirmelerde bulunan Öztekin, "İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmemesi için hiçbir neden yok. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kuruluyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye bu yaz gelme olasılığı var. Onunla geçen hafta konuştum. Önceden Türkiye'ye gelmek istemiyordu ama şimdi Inter'de teknik direktör değişti hem de her zaman Galatasaray'da kariyerinin bir aşamasında oynamak istiyordu. Hakan için her an her şey olabilir." sözlerini sarf etti.

Inter formasıyla geride kalan sezonda 47 maçta forma giyen 31 yaşındaki milli yıldız, 11 gol atarken 8 asist üretti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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