Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’ndan flaş hamle! Marine Johannes transferi resmileşti

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, Fransız oyun kurucu Marine Johannes’i renklerine bağladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu kapsamında Fransız oyuncu Marine Johannes ile anlaştı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "174 cm boyundaki Fransız milli oyun kurucu Marine Johannes, 2025-2026 sezonunda sarı-kırmızılı formamızla sahalarda olacak. WNBA ve Euroleague tecrübesiyle öne çıkan Marine Johannes'e parçalı formasıyla başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki basketbolcu kariyerinde Avrupa'da USO Mondeville, Tango Bourges Basket, Lyon ASVEL Feminin ve ÇBK Mersin'de forma giyerken, WNBA'de de New York Liberty'de oynadı.

Marine Johannes, geçtiğimiz sezon Mersin ekibinde Kadın Basketbol Süper Ligi'nde 14.9 sayı, 5.3 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Euroleague'de ise 11.4 sayı, 3.6 asist ve 1.8 top çalma istatistikleriyle katkı verdi.

MARİNE JOHANNES KİMDİR?

Marine Muruelle Mégane Johannès, 21 Ocak 1995 doğumlu, Fransız milli basketbolcudur. 1.74 m boyundaki kreatif guard, oyun zekâsı, sezgileri ve pas vizyonuyla Avrupa kadın basketbolunun yeteneklerinden biridir.

Basketbol kariyerine USO Mondeville altyapısında başlayan Johannès, kısa sürede FransaLigi’nde parladı. Özellikle 2015-16 sezonunda Mondeville formasıyla 14.2 sayı – 4.1 ribaund – 4.4 asist ortalamalarıyla dikkat çekti. Aynı sezon sonunda kariyerinin ilk sıçramasını yaparak Tango Bourges Basket ile EuroLeague seviyesine adım attı.

3 sezon süren Tango Bourges Basket serüveninde her sene artış gösteren istatistikleri ile adından söz ettirdi. Buradaki son yolonda 27 Fransa Ligi, 16 EuroLeague Women karşılaşmasında oynadı. EuroLeague’deki en iyi sezonunlarından birine imzasını attığı 2018/19 sezonunda 15.1 sayı - 2.8 ribaunt - 4.7 asist ortalamalarına yüzde 62.8 saha içi isabet oranını da ekledi.

Marine Johannès, 2019 yazında WNBA'e adım attı. New York Liberty formasıyla çıktığı ilk sezonda 19 maçta 7.2 sayı, 2.4 asist ortalamaları yakalayarak Amerikan izleyicisinin de ilgisini çekti.