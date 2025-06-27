Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’ndan flaş hamle! Marine Johannes transferi resmileşti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’ndan flaş hamle! Marine Johannes transferi resmileşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’ndan flaş hamle! Marine Johannes transferi resmileşti
Galatasaray, Transfer, Basketbol, Kadın Basketbol, WNBA, Euroleague, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, Fransız oyun kurucu Marine Johannes’i renklerine bağladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu kapsamında Fransız oyuncu Marine Johannes ile anlaştı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’ndan flaş hamle! Marine Johannes transferi resmileşti - 1. Resim

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "174 cm boyundaki Fransız milli oyun kurucu Marine Johannes, 2025-2026 sezonunda sarı-kırmızılı formamızla sahalarda olacak. WNBA ve Euroleague tecrübesiyle öne çıkan Marine Johannes'e parçalı formasıyla başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki basketbolcu kariyerinde Avrupa'da USO Mondeville, Tango Bourges Basket, Lyon ASVEL Feminin ve ÇBK Mersin'de forma giyerken, WNBA'de de New York Liberty'de oynadı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’ndan flaş hamle! Marine Johannes transferi resmileşti - 2. Resim

Marine Johannes, geçtiğimiz sezon Mersin ekibinde Kadın Basketbol Süper Ligi'nde 14.9 sayı, 5.3 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Euroleague'de ise 11.4 sayı, 3.6 asist ve 1.8 top çalma istatistikleriyle katkı verdi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’ndan flaş hamle! Marine Johannes transferi resmileşti - 3. Resim

MARİNE JOHANNES KİMDİR? 

Marine Muruelle Mégane Johannès, 21 Ocak 1995 doğumlu, Fransız milli basketbolcudur. 1.74 m boyundaki kreatif guard, oyun zekâsı, sezgileri ve pas vizyonuyla Avrupa kadın basketbolunun yeteneklerinden biridir.

Basketbol kariyerine USO Mondeville altyapısında başlayan Johannès, kısa sürede FransaLigi’nde parladı. Özellikle 2015-16 sezonunda Mondeville formasıyla 14.2 sayı – 4.1 ribaund – 4.4 asist ortalamalarıyla dikkat çekti. Aynı sezon sonunda kariyerinin ilk sıçramasını yaparak Tango Bourges Basket ile EuroLeague seviyesine adım attı.

3 sezon süren Tango Bourges Basket serüveninde her sene artış gösteren istatistikleri ile adından söz ettirdi. Buradaki son yolonda 27 Fransa Ligi, 16 EuroLeague Women karşılaşmasında oynadı. EuroLeague’deki en iyi sezonunlarından birine imzasını attığı 2018/19 sezonunda 15.1 sayı - 2.8 ribaunt - 4.7 asist ortalamalarına yüzde 62.8 saha içi isabet oranını da ekledi.

Marine Johannès, 2019 yazında WNBA'e adım attı. New York Liberty formasıyla çıktığı ilk sezonda 19 maçta 7.2 sayı, 2.4 asist ortalamaları yakalayarak Amerikan izleyicisinin de ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uğurcan Çakır'ın talebi işi bitirdi! Gitmek istediği takımı kulübüne bildirdiOsayi Samuel Beşiktaş'a mı geldi? İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş, Simon Banza transferinde gaza bastı! Kartal'ın hedefi: Avusturya kampına yetiştirmek - SporBeşiktaş, Simon Banza transferinde gaza bastı!Galatasaray'da Osimhen bekleniyor! B planı Victor Boniface - SporGalatasaray'da Osimhen bekleniyor! B planı Almanya'danTadic'e Panathinaikos freni! Flaş transfer durduruldu - SporDusan Tadic'ten flaş talep! O engel transferi durdurduOsayi-Samuel'de flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu - SporOsayi-Samuel'de flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu99. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu - Spor99. Gazi Koşusu'nun kazananı belli olduKamp öncesi Mauro Icardi cephesinde büyük kriz! Tam 10 saat kapıda bekledi - SporKamp öncesi Mauro Icardi krizi
Sonraki Haber Yükleniyor...