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Leroy Sane'yi getiren menajerden flaş hamle! Galatasaray'a öyle bir isim önerdi ki...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Leroy Sane&#039;yi getiren menajerden flaş hamle! Galatasaray&#039;a öyle bir isim önerdi ki...
Galatasaray, Transfer, Okan Buruk, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezona Leroy Sane transferi ile başlayan Galatasaray, yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Alman yıldızı sarı kırmızılılara kazandıran menajer Zahavi, bu kez sürpriz bir isim önerisi ile geldi. Buruk'un, önerilen futbolcu için kararı merakla bekleniyor.

Süper Lig'de üst üste 3 kez şampiyon olan ve toplamda elde ettiği 25 şampiyonluk ile 5'inci yıldızı takan Galatasaray, önümüzdeki sezon da ipi göğüsleyerek ulaşılması zor bir başarıya imza atmak istiyor. Bu kapsamda harekete geçen sarı kırmızılılar, ilk transferini Leroy Sane ile yaptı.

Alman yıldızla imzalanan 3 yıllık sözleşme futbol dünyasında büyük ses getirirken, Sane'yi Galatasaray'a kazandıran menajer Pini Zahavi'den sürpriz bir hamle geldi. Ünlü menajer, sarı kırmızılılara flaş bir ismi önerdi.

Leroy Sane'yi getiren menajerden flaş hamle! Galatasaray'a öyle bir isim önerdi ki... - 1. Resim

O İSİM NKUNKU

Sözcü'nün haberine göre; adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan Christopher Nkunku, ünlü menajer tarafından Galatasaraylı kurmaylara önerildi.

Chelsea ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldızın Şampiyonlar Ligi nedeniyle İstanbul'a sıcak baktığı iddia edildi. Sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un kararını bekliyor. Olumlu bir sinyal gelmesi durumunda kurmaylar harekete geçecek.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Sarı kırmızılılar, Okan Buruk onay verdiği takdirde oyuncu için kiralama formüllü teklifte bulunacak.

Nkunku, 2023 yılında Chelsea'ye Leipzig'den 60 milyon euroya transfer olmuştu. Yıldız isim, geçtiğimiz sezon oynadığı 44 karşılaşmada 14 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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