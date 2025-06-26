Galatasaray'da kriz çıkarmıştı! Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu

2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı çalıştıran Domenec Torrent, şimdilerde Monerrey takımının teknik direktörlüğünü yapıyor. İspanyol antrenör, Meksika kulübü ile ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda adından söz ettiriyor.

Galatasaray'da dönemin başkanı Burak Elmas, sürpriz bir kararla Fatih Terim'i görevden alıp, Domenec Torrent'i teknik direktörlüğe getirmişti. Yoğun eleştiri alan ve başarısız bir grafik çizen İspanyol antrenör, sarı-kırmızıların başında çıktığı 20 maçta sadece 1.30'luk puan ortalaması tutturmuştu.

İstanbul kariyeri sonrası 2024 yılında Meksika'nın Atletico San Luis takımında çalışan Torrent, Atletico San Luis'te 40 maçta 1,38 puan ortalaması yakalamıştı. 62 yaşındaki İspanyol teknik direktör, geçtiğimiz ay Meksika ekibi Monterrey'in başına geçmişti.

NAMAĞLUP SON 16 TURUNDA

Torrent'li Monterrey, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attı. E Grubu'nda Inter ile 1-1, River Plate ile 0-0 berabere kalan Meksika temsilcisi, Japonya'nın Urawa Reds takımını 4-0 mağlup etti.

Monterrey, ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5 puanla son 16 turuna adını yazdırdı. Grubunu namağlup tamamlayan Torrent'in takımı, F Grubu lideri Borussia Dortmund ile eşleşti.