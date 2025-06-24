Galatasaray'a veda eden Muslera resmi imzayı attı! Yeni takımı duyurdu: Hadi bakalım

"En çok kupa kazanan oyuncu" olarak Türk futbol tarihine adını yazdıran Fernando Muslera, 14 sezon formasını giydiği Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyeri için yeni bir adım attı. 39 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, Estudiantes La Plata ile resmi sözleşme imzaladı. Arjantin kulübü, Muslera'nın kontrat süresini açıkladı.

Galatasaray'da çifte kupayla tamaladığı sezonun ardından yeni sözleşme teklifini geri çeviren Fernando Muslera, 14 yıllık Türkiye kariyerine nokta koymuştu. Geleceğiyle ilgili kararı merak konusu olandeneyimli kaleci, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes La Plata'ya transfer oldu. Muslera, kendisini Aralık 2026 tarihine kadar kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan resmi mukaveleye imza attı.

"AİLEYE HOŞ GELDİN"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hadi bakalım! Fernando Muslera, kulübümüzle 2026 Aralık ayına kadar sözleşme imzaladı ve yepyeni birinci takviyemiz oldu. Pincha Ailesi'ne hoş geldin" ifadeleri kullanıldı.

"14 YIL SONRA YENİDEN BAŞLIYORUM"

İspanyol gazetesi El Pais'e konuşan Muslera, Estudiantes'e katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "14 yıl sonra yeni bir kulüpte yeniden başlamak beni çok mutlu ediyor. Tarihi, hiyerarşisi ve çok şeyin söz konusu olduğu bir takıma katılıyorum. 6 Temmuz'da (Velez Sarsfield ile oynanacak Arjantin Uluslararası Süper Kupa) final var" şeklinde konuşmuştu.

Ülkesinin Penarol Kulübü'nün teklifini reddeden 39 yaşındaki kaleci, "Türkiye'deki basın toplantısında ve geldiğimde de açıkça belirttim ki, birkaç teklif vardı ama evime yakın olmak istiyordum ve düşündüğüm iki seçenek Penarol ve Estudiantes takımlarıydı. Estudiantes'i tercih ettim ve bu kararımdan memnunum. Kariyerim için güzel bir adım olduğunu düşünüyorum" demişti.

14 YILDA 19 KUPA

Türkiye'de 14 sezon oynayan Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.