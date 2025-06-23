Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'a yeni sponspor: Resmen açıklandı: İsim değişiyor

Galatasaray'a yeni sponspor: Resmen açıklandı: İsim değişiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;a yeni sponspor: Resmen açıklandı: İsim değişiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsoru belli oldu. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon parkeye Galatasaray MCT Technic adıyla çıkacak.

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için MCT Technic iler anlaşma sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda parkeye yeni bir isimle çıkıyoruz: Galatasaray MCT Technic" denilirken, anlaşmaya dair detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı duyuruldu.

ÇEYREK FİNAL SERİSİNDE ELENDİ

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 7'nci sırada tamamlamıştı. Play-in etabı 7-8'nci sıra eşleşmesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u yenen Galatasaray, play-off'a katılma hakkı kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takım, çeyrek final serisinde Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşerek elenmişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aylar sonra ilk! MHP duyurdu... Bahçeli, Grup Toplantısı'na katılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de ayrılık: Takım takım geziyor! Selçuk Şahin'li Eyüpspor transfer etti - SporF.Bahçe'de ayrılık! Takım takım geziyor: İşte yeni adresi...Haluk Yürekli ile Gökhan Dinç arasında kriz! Acun Ilıcalı kavgası ayrılık getirdi - SporBüyük kriz! Acun kavgası ayrılık getirdiTBF'den Beşiktaş'a ceza! Karar oybirliği ile alındı - SporBeşiktaş'a ağır ceza! Karar oybirliği ile alındıMotosiklet yarışında korku dolu anlar! Kenan Sofuoğlu'nun oğlu kaza geçirdi: Zayn'ın sağlık durumu - SporZayn kaza yaptı: İşte son durumu455 bin liraya da var! Fenerbahçe'nin kombine bilet fiyatları gündem oldu - SporKombine bilet fiyatları gündem oldu!Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı: Bizim için yasak kelime - SporArda Turan'dan Beşiktaş cevabı: Bizim için yasak kelime
Sonraki Haber Yükleniyor...