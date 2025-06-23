Galatasaray'a yeni sponspor: Resmen açıklandı: İsim değişiyor
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsoru belli oldu. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon parkeye Galatasaray MCT Technic adıyla çıkacak.
Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için MCT Technic iler anlaşma sağladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda parkeye yeni bir isimle çıkıyoruz: Galatasaray MCT Technic" denilirken, anlaşmaya dair detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı duyuruldu.
ÇEYREK FİNAL SERİSİNDE ELENDİ
Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 7'nci sırada tamamlamıştı. Play-in etabı 7-8'nci sıra eşleşmesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u yenen Galatasaray, play-off'a katılma hakkı kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takım, çeyrek final serisinde Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşerek elenmişti.