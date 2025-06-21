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Inter'den Galatasaray cevabı! Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Inter&#039;den Galatasaray cevabı! Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum
Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray, Inter, Transfer, Dursun Özbek, İtalya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Urawa Red Diamonds karşılaşması öncesi Hakan Çalhanoğlu hakkında basına yansıyan transfer iddialarına cevap verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde milli futbolcu ile yaptığı telefon görüşmesini anlamıştı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, forma göğüs sponsorluğu anlaşması için RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini detaylarını paylaşmıştı. Milli futbolcunun muhtemel transferine dair son açıklama Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'dan geldi.

Inter'den Galatasaray cevabı! Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum - 1. Resim

"HER TAKIM İSTER"

Galatasaray taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren milli futbolcu hakkında Özbek, "Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yanlış anlaşılan bir konuşma var. Göz bebeğimiz, A Milli Takım'ın kaptanı, başarılı ve önemli bir oyuncu. Hakan'ı her takım ister. Onunla ilgili görüşmem transfer için değildi" ifadelerini kullandı.

Inter'den Galatasaray cevabı! Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum - 2. Resim

Galatasaray Başkanı, "Bir arkadaşımla konuşurken, bir grup vardı ve Hakan ile telefonda görüşüyorlardı. 'Galatasaray Başkanı da yanımda ve merhabalaşmak istiyor' dedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi, ben de sağlığını sordum ve başarılar diledim. Onun ağabeyi gibiyim. Böyle bir imkan doğduğu zaman görüşür ve başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi" sözlerini sarf etti.

"SAKATLIĞI KONUSUNDA ENDİŞELİ"

Simone Inzaghi'nin ayrılığının Inter'in başına geçen Cristian Chivu, Urawa Red Diamonds maçı öncesinde DAZN'ın sorularını cevapladı. Chivu, Galatasaray'a transferi gündemde olduğu öne sürülen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili iddialara açıklık getirdi.

Sakatlığı nedeniyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçta süre alamayan mili futbolcuyla ilgili soruya Chivu, "O, bu takımın liderlerinden biri. Sahada olmasa bile işini yapma biçimi, takımdaki tutumu beni mutlu ediyor. Onu her zaman takıma dahil olmuş bir şekilde görüyorum. Sakatlığı konusunda biraz endişeli. Elinden gelenin en iyisini yaparak iyileşmeye çalışıyor" cevabını verdi.

Inter'den Galatasaray cevabı! Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum - 3. Resim

"TAKIMA VE TURNUVAYA ODAKLANDI"

Transfer söylentilerini değerlendiren Chivu, "Kendisiyle konuşacak vaktim olmadı ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla takıma ve turnuvaya odaklanmış durumda. Kendini hazır hale getirip, en kısa sürede sahaya dönmek için iyileşmeye çalışıyor" dedi.

47 MAÇTA 11 GOL, 8 ASİST

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. 31 yaşındaki yıldız, İtalyan ekibine 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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