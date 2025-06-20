Darphane'den Galatasaray hamlesi! 5'inci yıldıza özel 5 bin özel para: Fiyatı belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 95 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde zirvede tamamlayarak; üst üste 3, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sarı-kırmızılı kulübün armasına 5'inci yıldızı (Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği her 5 şampiyonluğa 1 yıldız veriliyor) eklemeye hak kazandığı şampiyonluk için hatıra parası çıkarmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların Süper Lig şampiyonluğuna özel hatıra parası çıkarmak için çalışmalar başladı. Galatasaray taraftarı olan sanatçı Birsen Kendirci'nin tasarladığı hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. İlk etapta 2 bine yakın para piyasaya sunulacak.

2 BİN 500 TL'DEN SATILACAK

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 5 bin adet basılacak para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyacak hatıra parası 2 bin 250 TL'den satışa çıkacak.

KÜKREYEN ASLAN VE 5 YILDIZLI LOGO

Hatıra parasının üretim süreci görüntüledi. Bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında Galatasaray yazan parada 25'nci şampiyonluk vurgusu yapıldı. Paranın diğer yüzünde ise 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer aldı.

"15 GÜNDE TAMAMLANDI"

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, yüksek koleksiyon değerine sahip bir para bastıklarını söyledi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kısa sürede hatıra parasını hayata geçirdiklerini belirten Yıldız, "Galatasaray, 25'inci şampiyonluğunu kazanarak 5'inci yıldızı aldı. Aynı zamanda 2025 yılındayız. Tüm 5'leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu. Biz de 5 yıldız, 2025 ve 25'inci şampiyonluğu dikkate alarak güzel bir tasarımla Galatasaray için güzel bir hatıra parası ürettik. Üretimin arka planında tempolu bir serüven yaşanıyor. Genelde bu tarz süreçler en az 3 ayımızı alır. Ancak sıcağı sıcağına piyasaya bu parayı sunabilmek için oldukça yoğun tempoda arkadaşlarımız gayret etti. Başta Genel Müdürümüz çok kararlı davrandı. Üretimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 günlük bir sürede tasarımı, hazırlığı, basılması, minelenmesi ve paketlenmesi tamamlanmış oldu. İnşallah uygun bir tarihte de hemen satışa çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"KOLEKSİYON DEĞERE SAHİP"

Paranın gümüş olması ve tasarımıyla ön plana çıktığını dile getiren Yıldız, "Genelde 38,61 ebatında para çalışıyoruz. Bunu gümüş okside olarak bastık. Gümüşün madeni olarak bir değeri var. Artı tasarımsal olarak çok güçlü bir yönü var. Onun bir değeri katıldı. Her ikisi de birleşince gerçekten iyi bir koleksiyon değere sahip bir para olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

5 BİN ADET PARA 2 YILDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Şenol Yıldız, 5 bin adet paranın 2 yılda piyasaya sürüleceğini aktararak, "Hatıra parası, 5 bin adet olarak planlandı. Sertifikasına da öyle işlendi. Bu 5 bin adet ilk satışa çıktıktan sonra 2 yıl içerisinde tamamlanıyor. İlk etapta 2 bine yakın para piyasaya sunulacak. Bunun da yüzde 30'luk bölümü elektronik mağaza üzerinden satılacak. Diğer kısmı da Beşiktaş'taki mağazamızdan satışa çıkacak" şeklinde görüş belirtti.

"ASLAN GÜÇLÜYÜ SİMGELER"

Hatıra parayı tasarlayan sanatçı Birsen Kendirci, şampiyonluk coşkusunu hissederek çalıştığını dile getirdi. Paranın tasarımsal özelliklerinden bahseden Kendirci, "Galatasaray'ımızın 25'inci şampiyonluğunu ön plana çıkarmak adına logodan ziyade aslan figürünü kullanmak istedik. Aslan, güçlüyü simgeler. Güçlü ve ihtişamlı durması adına aslan figürünü kullandık. İhtişamı arttırmak ve aslanın 25'inci şampiyonluğunu haykırması için çizgiler kullandık" dedi.

Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Kendirci, "Taraftarlık duygusunu içten içe benimsedim. Bu tasarımı özenle yaptım. Taraftarlığın da artısını yaşadım. O ihtişamlı şampiyonluk duygusunu hissettim. Yaşadığım mutluluk tasarımla birleşti. Bunun da artısını yaşadığımı düşünüyorum. Galatasaray coşkusunu hisseden taraftarlardan biriyim. Benim için gurur verici bir olay. Yaşadığımız 25'inci şampiyonluk ve alınan 5'inci yıldızla ilgili böyle bir çalışmayı yapmak benim için mutluluk verici. Biraz acil oldu ama en iyisini yapmak adına çalışan personelden ziyade bir taraftar gibi düşündüm. Taraftarlarımıza ve spor camiasına hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

"ADIMIN GEÇMESİ GURUR VERİCİ"

Hatıra paranın sertifikasında ismi yer alacağı için gururlu olduğunu aktaran Kendirci, "Her hatıra paramızda olduğu gibi bunda da bir sertifika olacak. Hatıra parayı satın alan kişilere sertifika verilecek. Üzerinde paranın görselleri, teknik özellikleri ile tüm futbolcuların isimleri yer alıyor. Burada sanatçı olarak adımın geçmesi benim adıma gurur verici" diyerek sözlerini tamamladı.