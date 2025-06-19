Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yönetimden merak edilen soruya cevap

Galatasaray'ın 4 ay önce Milan'dan 6 milyon euro karşılığında bir yıllık kiraladığı Alvaro Morata'nın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Forma sponsorluğu için düzenlenen imza töreninde konuşan Abdullah Kavukcu, İspanyol futbolcunun muhtemel transferine dair bilgi verdi.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasına neden olan ciddi sakatlığı sebebiyle devre arasında kiralanan Alvaro Morata, sarı-kırmızılı ekipte 16 maça çıkarken; bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 1 asist yaptı. Galatasaray'la yaptığı kiralık mukavelesi biten Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmazken, bir diğer belirsizlik de Morata'da yaşanıyor.

Yeni sezonda Türkiye'de olmayacağına dair haberler çıkan 32 yaşındaki forvet hakkında yönetimden dikkat çeken bir açıklama geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, RAMS Park'ta düzenlenen forma sponsorluğu imza töreninde konu hakkında yöneltilen soruyu cevapladı.

"BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğine vurgu yapan Kavukcu, "Alvaro Morata bizim oyuncumuz ve kendisini bırakmak istemiyoruz. Galatasaray'ın kimseye bedava vereceği oyuncu yok. Morata ile ilgili şu ana kadar bize gelen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ OCAK 2026'YA KADAR 6 MİLYON, HAZİRAN 2026'YA KADAR 9 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 6 taksitte ödenecek 8 milyon euro bonservisleİspanyol futbolcunun bonservisini alabilir. Sarı-kırmızılı kulüp, devre arası sonrası 10 Haziran 2026'ya kadar opsiyonu kullanması durumunda ise 6 taksitte 9 milyon euro karşılığında futbolcunun bonservisi alma hakkını elinde bulunduruyor.