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Mesut Özil'den Leroy Sane itirafı! Galatasaray'a yönlendirdi mi?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti MKYK üyesi olan eski futbolcu Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ile Türkiye'ye gelmeden önce telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Özil, "Alman futbolcuyu sarı-kırmızılı kulübe transfer olması için yönlendirdiği" iddiasına cevap verdi. 

Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir FK'da oynadıktan sonra 2023 yılında profesyonel futbol kariyerine nokta koyan Mesut Özil, Başakşehir'de özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki eski futbolcu, dünyaca Alman yıldız Leroy Sane'nin, Galatasaray'a transferini değerlendirdi.

Mesut Özil'dan Leroy Sane itirafı! Galatasaray'a yönlendirdi mi? - 1. Resim

"İSTANBUL'UN GÜVENLİ BİR ŞEHİR OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Sane'nin Türkiye'ye gelmesi sebebiyle çok mutlu olduğunu belirten Özil, "Transfer olmadan önce telefonda konuştuk. Ancak yazıldığı gibi sanki ben Galatasaray'a yönlendirmişim şeklinde değil. Daha çok Türkiye'yi ve İstanbul'daki hayatı sordu. Güvenli bir şehir olduğunu söyledim. Bir de 'İnanılmaz yemeklerimiz var. Gelirsen çok mutlu oluruz' dedim. O da geldi. Sane'ye başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Mesut Özil'dan Leroy Sane itirafı! Galatasaray'a yönlendirdi mi? - 2. Resim

YILLIK 12 MİLYON EURO ALACAK

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bundesliga ekibi Bayern Münih ile 30 Haziran'a kadar sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki futbolcu, yıllık 9 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro 'sadakat primi' alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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