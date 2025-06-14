Leroy Sane imzayı atıp, Bayern Münih'e döndü! 36 milyon euroluk transfer: Galatasaray önlemini böyle aldı

Fenerbahçe ile girdiği transfer yarışından mutlu sonla ayrılan Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Resmi mukaveleye imza attıktan sonra 30 Haziran'da kontratının bulunduğu Bayern Münih'e dönen İngiliz yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Alman kulübünün başarısı için mücadele edece. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte maddi kayıp yaşamamak adına dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Leroy Sane, bu tarihe kadar Alman ekibinin formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Auckland City FC, Boca Juniors ve Benfica ile karşılaşacak Bayern Münih'in gruptan çıkması halinde, İngiliz milli futbolcunun kontrat süresi son 16 turunu da kapsıyor.

GALATASARAY, SANE'Yİ SİGORTALATTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları sorasında muhtemel bir sakatlık için Galatasaray önlemini aldı.

Her bir sezon için 9 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro 'sadakat primi' ödeneceği duyurulan yıldız oyuncuyu sigortalattıran sarı-kırmızılılar, mali olarak kayıp yaşamadan futbolcunun geri dönüşünü planladı.

NAGELSMAN İLE ARASI AÇIK MI?

Leroy Sane, Alman Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor. Sky Almanya'ya açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki oyuncu, teknik direktörü Julian Nagelsmann ile arasının bozuk olduğu iddialarını yalanladı, Sane, "Nagelsmann'la düzenli olarak iletişim halindeyiz. Artık sıra bende! Güçlü performanslar sergilemem gerekiyor ve 2026 Dünya Kupası'nda mutlaka yer almak istiyorum" dedi.

"GALATASARAY'DA İKON OLABİLİR"

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kaptanı Hamit Altıntop, Alman basınına Leroy Sane transferini değerlendirdi. Altıntop, "Galatasaray, geçmişte defalarca olağanüstü transferler yaptı. Didier Drogba ve Wesley Sneijder gibi isimler aklıma geliyor. Leroy Sane de kesinlikle bu listeye giriyor. Onu özel kılan şey ise yaşı. Genç ve kariyerinin en iyi dönemleri önünde. Maçların sonucunu belirleyebilen bir futbolcu. Kendini rahat hissederse, Galatasaray'da bir ikon haline gelebilir" yorumunu yaptı.