Leroy Sane, Bayern Münih'e veda etti! "Yeni bir sayfa açmaya karar verdim"

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı ve İstanbul'a getirdiği yıldız futbolcu Lorey Sane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayern Münih'e veda etti.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hızlı başlayan ve Alman yıldız Leroy Sane ile anlaşma sağlayan Galatasaray, dünya spor gündemine oturdu. 29 yaşındaki yıldız dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelirken, milyonlarca taraftar ise heyecanla uçağın iniş anını takip etti.

Leroy Sane, yollarını ayırdığı Bayern Münih'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

"İNANILMAZ GURUR DUYUYORUM"

Alman yıldız paylaşımda, "Sevgili Bayern taraftarları, Münih'te geçirdiğim 5 yılın ardından, önümüzdeki sezonda yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Almanya'nın en iyi ve en büyük kulübünün formasını 200'den fazla maçta giymekten inanılmaz gurur duyuyorum ve birlikte kazandığımız şampiyonlukları her zaman hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.

"SONSUZA DEK MİNNETTAR OLACAĞIM"

Bayern Münih'de geçirdiği 5 sene için Alman ekibine teşekkür eden sağ kanat, "Kulübe, teknik kadroya, sahne arkasındaki herkese, takım arkadaşlarıma ve özellikle siz taraftarlara, paylaştığımız zaman ve oluşturduğumuz anılar için teşekkür ederim. Burada geçirdiğim zamana sonsuza dek minnettar olacağım." dedi.

Manchester City'den 2020'de Alman ekibine transfer olan Sane, Bayern Münih formasıyla çıktığı 220 maçta 61 gol kaydetti.