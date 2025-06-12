Galatasaray'a süper efsane! Fener'e Leroy Sane çalımı

F.Bahçe, Arsenal ve Al Hilal'in de istediği yıldız futbolcu tercihini Cimbom’dan yana kullandı ve dün gece İstanbul’a ayak bastı. Kararında Hamit Altıntop, Lukas Podolski, Nuri Şahin ve Mesut Özil'in teklifleri etkili oldu.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Önümüzdeki sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere imza attı.

YILIN TRANSFERİ

Bayern Münih ile sözleşme uzatmayan Leroy Sane, Alman devinin Dünya Kulüpler Kupası kadrosundan çıkarılmıştı. Sane için Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışa giren Galatasaray, oyuncunun ilgisini çekmeyi başardı. Arsenal ve Al Hilal'den gelen teklifleri de geri çeviren Sane, sağlık kontrollerinden geçmek için dün gece İstanbul'a geldi. Sane'nin Galatasaray'a yeşil ışık yakmasında Hamit Altıntop, Podolski, Nuri Şahin ve Mesut Özil'in rolünün büyük olduğu, kaptan Kaan Ayhan'ın da futbolcu ile görüştüğü ifade edildi.

BURUK ÇOK İSTEDİ

Hızlı bir kenar oyuncusu isteyen Okan Buruk, listenin en başına Leroy Sane'yi yazmıştı. Galatasaray Kulübü de uzun süredir istediği Sane'ye üç sezonluğuna yıllık 8 milyon avro ücret ve her sezon için de 2 milyon avro imza parası ekleyerek toplamda 11 milyon avroluk teklif yaptı. Fenerbahçe'nin yıllık 11 milyon avro artı imza parası teklifine karşılık fiyat yükseltmeyen Galatasaray, eski yıldızlarını da ikna için devreye soktu. Bu isimler Galatasaray'ın son üç yıldaki başarısını, yıldızların bu kulüpte kendini nasıl bulduğunu anlatıp Sane'yi etkiledi. Alman yıldız 1,5 aylık operasyonun sonucunda Cimbom'u seçti.

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ALMANLAR KIZGIN

Leroy Sane'nin birkaç milyon avro daha fazla para kazanmak için Bayern Münih'ten ayrılma kararı alması Alman taraftarları kızdırdı. Yapılan yorumlarda "Galatasaray için bu harika bir transfer. Sane ise Bayern gibi elit bir kulüpte kalmak yerine birkaç milyon daha fazla kazanmak için kariyerini çöpe attı" denildi.