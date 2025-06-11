Leroy Sane, Galatasaray'da! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2025 18:25 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 18:36 - Güncelleme:

Galatasaray dünya yıldızı futbolcu Leroy Sane ile anlaşmaya vardı. Leroy Sane'nin bu akşam imza atmak için İstanbul'a geleceği açıklandı.

Galatasaray, Leroy Sane transferinde mutlu sona ulaştı. Leroy Sane, bu akşam İstanbul'a geliyor. Alman futbolcu, sağlık kontrolleri için bu gece İstanbul'a gelecek. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre yıldız oyuncu bu gece 01.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacağı belirtildi. Sağlık kontrollerinin ardından 29 yaşındaki futbolcu, imzayı atacak. İlgili Haber Acun Ilıcalı'dan kongre öncesi istifa kararı! Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevini bıraktı LEROY SANE GALATASARAY İLE KAÇ SENELİĞİNE ANLAŞTI? Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sane yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacak. Galatasaray maaşın yanı sıra imza parası da ödeyecek. İlgili Haber Fernando Muslera'dan duygusal paylaşım: Galatasaray'a veda etmiyorum...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru