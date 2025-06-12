Fenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu! Osimhen'den umudunu kesen Al Hilal, Faslı yıldıza talip oldu

Fenerbahçe’nin golcüsüne Al Hilal talip oldu. Osimhen ve Gyökeres çabalarından sonuç alamayan Suud ekibi Türkiye’den ayrılmak isteyen Faslı için 40 milyon avroyu gözden çıkardı.

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe'nin Youssef En Nesyri planı gerçek olmak üzere, hem de beklentinin çok üzerinde bir rakamla.

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Sarı lacivertlilerin devre arasında 30 milyon avroya Al Nassr'a vermediği Faslı golcü için Al Hilal devreye girdi. Todofichejes'in haberine göre teknik direktörlük kol-tuğuna İnter'den ayrılan Simone İnzaghi'yi oturtan Suudi ekibi, Victor Osimhen ve Viktor Gyökeres girişimlerinden eli boş dönünce gözünü Youssef En-Nesyri'ye dikti.

Haberde Al Hilal'in Faslı yıldız için 40 milyon avro hazırladığı ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturacağı vurgulandı.

MİTROVİC İHTİMALİ

Fenerbahçe'de çıktığı 52 maçta 30 gol, 7 asistlik performans sergilemesine rağmen taraftar tepkisine maruz kalan En-Nesyri takımdan ayrılma isteğini yönetime bildirmişti.

Fenerbahçe de Faslı yıldızı yeni golcü transferinin kaynağı olarak görüyordu. Satıştan Sevilla'ya yüzde 10 pay ödeyecek olan sarı lacivertlilerin Al Hilal'le pazarlıkta Aleksandar Mitrovic için de nabız yoklaması bekleniyor.

30 yaşındaki Sırp golcü 2023'te Fenerbahçe'nin radarına girmiş an-cak Fulham sonrası tercihini Al Hilal'den yana kullanmıştı. Mitrovic şimdi ise Avrupa'ya dönmek için Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

ORTAYA OUNAHİ

Fenerbahçe, En-Nesyri ile yolları ayırmaya hazırlanıyor ve kadrosuna yeni bir Faslı oyuncu katmaya hazırlanıyor. Fransa'dan La Provence'in iddiasına göre, sarı-lacivertliler, geçen sezon Panathinaikos'ta kiralık oynayan Azzedine Ounahi için Marsilya'nın kapısını çaldı. Olimpiakos ve AEK'nın da istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 10 milyon avro.

MİLLİ SAVUNMA MERİH OPERASYONU

Fenerbahçe, Becao, Djiku, Yusuf ve Carlos'u satış listesine koyarken, Skriniar için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda, gözünü Merih Demiral'a da dikmiş durumda.

Sarı-lacivertliler, milli stoper Merih Demiral'ı yuvaya döndürmek için Al Ahli ile pazarlığa oturdu. Eğer Merih Fenerbahçe'ye gelirse, milli takımdaki partneri Çağlar Söyüncü ile de buluşmuş olacak.