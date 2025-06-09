Elde kaldı Mauro İcardi! Osimhen, Al Hilal’in son teklifine de ‘hayır’ dedi, Morata da gemileri yaktı

Suudların yıllık 40 milyon avroluk teklifine rest çeken Victor Osimhen gözünü İtalya’ya dikti. Şampiyonluk seremonisine çıkmayan Morata da kendisine kulüp aramaya başladı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’ın santrfor hattında bir değil iki ayrılık yaşanırken 2025-2026 sezonunda kadroda kalan tek golcü; kaptan Mauro İcardi oldu!

DAVA KAPANDI

Victor Osimhen, Galatasaray’ın 21 milyon avroya, Suudilerin de 40 milyon avroya kadar çıkmasına rağmen gözünü İtalya’ya dikti. Yıldız golcünün yakın arkadaşı Buchi Laba, “Osimhen, teklif edilen rakam ne olursa olsun, Suudi Arabistan’a gitmeme kararı aldı. Dava kapandı. Osimhen’in öcelikli hedefi Avrupa’da kalmak. İtalya’nın önde gelen bir kulübü çok istekli ve başka Avrupa kulüpleri de ilgileniyor. Kararını vermek için acele etmeyecek” dedi.

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HEDEFTE İKİ GOLCÜ

Şampiyonluk seremonisine çıkmayan Alvaro Morata’nın tavrı başkan Dursun Özbek’i kızdırmıştı. Morata’nın o gece kaptan Mauro İcardi ile de tartıştığı ortaya çıktı. İki golcünün arasında yükselen tansiyonu arkadaşlarının önlediği ifade edilirken Morata da, menajer George Gardi’ye ‘Bana kulüp bul’ diyerek beklenen ayrılığı ilan etti. Osimhen ve Morata’nın gitmesiyle Galatasaray yaz transfer döneminde bir değil iki takviye birden yapacak. Sarı kırmızılıların iki forvet takviyesi düşündüğü listedeki Kolo Muani ve Göztepe’nin yıldızı Romulo olduğu belirtildi.

BİZİMLE KAL!

Galatasaraylı taraftarlar, Osimhen’in Al Hilal’i reddetmesinin ardından harekete geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden daha önce yaptıkları, “Bizimle Kal Osimhen” çağrısını yeniden gündeme taşıdı.