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Rekor teklifi elinin tersiyle itti! Galatasaray'a Osimhen müjdesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rekor teklifi elinin tersiyle itti! Galatasaray&#039;a Osimhen müjdesi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı süper yıldızı Osimhen'in peşini Arabistan takımı Al Hilal bırakmıyor. Osimhen'in Al Hilal'in 45 milyon Avroluk teklifini reddettiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın sezonu çifte kupayla kapatmasında büyük katkı sağlayan Nijeryalı yıldız oyuncu Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Valizini hazırlayıp Türkiye'yi terk ederek Galatasaray taraftarını üzen Osimhen'den sevindirici haber geldi. Osimhen Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal''in 45 milyon Avro'luk maaş teklifini reddetti.

REKOR TRANSFER TEKLİFİ 45 MİLYON EURO!

Sport Italia'nın haberine göre; Al-Hilal'in önceki yıllık 35 milyon Avro'luk teklifini reddeden Osimhen'e bu kez 45 milyon Avro'luk teklif yapıldı. Al-Hilal aynı zamanda Napoli'ye 70 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödemeyi de kabul etti.

OSİMHEN'DEN AL HİLAL'İ ŞOKE EDEN CEVAP

Osimhen, Al-Hilal'in 45 milyon Avro'luk teklifini de reddetti. İddialara göre Osimhen Avrupa'da oynamak istediğini söyleyerek, teklif için teşekkür etti.

GALATASARAY'IN UMUTLARI ARTTI

Osimhen'in Al-Hilal'in bütün tekliflerini reddetmesi, Galatasaray'da kalma umutlarını artırdı. Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok seven Osimhen'i sarı kırmızıların bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da cezbediyor.

Galatasaray yönetimi, Osimhen'e 21 milyon Euro yıllık maaş önerdiği ve Napoli ile de her konuda anlaştığı da bir diğer iddia.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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