Galatasaraylıları üzen fotoğraf: Victor Osimhen, Türkiye'yi terk etti! İşte transferde son durum

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak. Avrupa'da başarı hedefiyle iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların transfer politikasını Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı belirleyecek. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, dünyaca ünlü Nijeryalı santrforun bonservisini almak için şartları zorluyor. Ancak Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'den astronomik teklif alan Osimhen'den Galatasaraylıları üzen bir son dakika haberi geldi.

Yenikapı Miting Alanı'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen coşkulu etkinlik ile taraftarıyla birlikte Süper Lig'de 25'inci şampiyonluk ve 5'inci yıldızı kutlayan Galatasaray, Süper Lig'de sezonun son maçına 30 Mayıs'ta çıktı. İç sahada Başakşehir FK'ya karşı 2-0 kazanılan maçı da boş geçmeyen Victor Osimhen (bu sezon tüm kulvarlarda 41 maç, 37 gol, 8 asist), kiralık sözleşmesi bitmesine rağmen günlerdir İstanbul'dan ayrılmamıştı.

OSIMHEN'DE SON DAKİKA GELİŞMESİ

Bonservisi Serie A kulübü Napoli'de olan ve sözleşmesinde "75 milyon euroluk çıkış maddesi" bulunan 26 yaşındaki golcünün Türkiye'de kalması, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı. Suudi Arabistan'a transfer olacağı konuşulan Osimhen'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

GÜNLERDİR ERTELİYORDU, NİJERYA'YA GİTTİ

Tivibu Spor Müdürü Mustafa Mandev, Osimhen'in transferine dair son gelişmeleri canlı yayında aktardı: Osimhen'in dün uçak bileti vardı, dakikalar kala bileti iptal etti. Kendisinin adında bugün yine bir uçak bileti oluşturuldu. Saat 14.00 uçağıyla Türkiye'den Nijerya'ya doğru hareket etti.

GALATASARAY'DAN YILLIK 20 MİLYON EURO

İtalyan basınının Suudi Arabistan'a transfer olacağını duyurduğu yıldız golcü hakkında Mustafa Mandev, "Osimhen'e Suudi Arabistan'dan oldukça fazla ilgi var. Al Hilal'in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin kendisiyle görüştüğüne dair iddialar var. Al Hilal'in transfer için oldukça istekli olduğunu biliyoruz. Ancak Galatasaray da yoğun bir çaba sarf ediyor. Al Hilal ile Galatasaray'ın teklif ettiği rakam arasında çok da fazla bir fark olmadığı belirtiliyor. Galatasaray bonuslarla birlikte yıllık 20 milyon euronun üzerine çıkabileceğini iletti. Suudi Arabistan'a gitmesi için oraya gitmek için 40-45 milyon euro teklif edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.