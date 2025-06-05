Abdülkerim Bardakçı'dan flaş açıklamalar: "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"

Konyaspor’da iken Fenerbahçe’nin kapısından dönen ve Ali Koç’un “Sen o kadar para eder misin?” dediği tecrübeli oyuncu “Burayı seçtiğim için her gün şükrediyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, üst üste üçüncü defa şampiyonluğu kucaklarken, başarının gizli kahramanlarından birisi de Abdülkerim Bardakcı oldu. Savunmadaki müdahalelerle yetinmeyip ileriye çıkıp attığı kritik kafa golleriyle takımını sırtlayan, Okan Buruk’un elini rahatlatan Abdülkerim, sezonu ve yaşadıklarını Türkiye’ye anlattı.

Konyaspor’da iken önce Fenerbahçe’nin kapısından dönen Abdülkerim’i başkan Ali Koç o dönem “Sen o kadar para eder misin?” diyerek küçümsemişti. Galatasaray’ı seçen millî oyuncu bu kararıyla ilgili olarak “Galatasaray’da olduğum için her gün şükrediyorum. İyi ki Galatasaray’a gelmişim” dedi.

BU SENE EN ZORUYDU

Sarı kırmızılı formayla yaşadığı üç şampiyonluktan hangisinin daha zorlu olduğu sorusuna Abdülkerim “Bence bu seneki biraz zordu çünkü bence dışarıdan çok uğraşıldı bizimle. Ama biz takım olarak saha içinde kaldık ve bunun sonucunda da beşinci yıldızı taktık” dedi.

Elde edilen şampiyonluklarda aile ortamının etkisinin büyük olduğunu ifade eden millî oyuncu “Herhâlde bizde transferler karakterlere göre yapılıyor. Bir tane çürük elma olsa hepsine sirayet eder. Ama ben şahsen hiçbir kötü olaya şahit olmadım. Üç senedir buradayım, inanılmaz keyif alıyorum. Başarının sırrı bu aile ortamı” diye konuştu.

MOU'YA KULAK TIKADIK

Galatasaray’da her zaman savaşmaya hazır olduğunu söyleyen Abdülkerim “Transferler beni etkilemez. Ben rekabete her zaman hazırım” derken Jose Mourinho’nun sözlerinin kendilerini motive edip etmediği sorusuna “Biz sadece sahaya odaklandık. Bunu yaparsak başarılı olacağımızı biliyorduk. Elbette bazı sözleri bizi hırslandırdı. Biz 5. yıldıza odaklanmıştık. Yani dışarıda olan bitene kapalıydık. Lige yabancı hakem getirildi, çok uğraştılar bizimle. Ama bizi zaten durduramazlardı çünkü biz bu ligin en iyi takımı olduğumuzu biliyorduk. Nitekim sahaya odaklandık ve hakkımız olan şampiyonluğu aldık” dedi.

HİÇ ŞÜPHE ETMEDİK

“Peki, sezon içinde ‘Eyvah şampiyonluk gidiyor’ dediğin oldu mu?” sorumuzu Abdülkerim gülerek karşılarken “Bizim açıkçası hiç öyle dediğimiz bir maç olmadı. Bu sene sadece bir mağlubiyet aldık ligde, onda da ortalığı karıştırmaya kalktılar ama en küçük bir panik bile yaşamadık. Çünkü biliyorduk şampiyon olacağımızı. Ama artık şampiyon olduk dediğin maç oldu mu diye sorarsan; Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Kayserispor ile berabere kaldığı maçı söylerim. İşte o zaman bu iş bitti dedim” ifadelerini kullandı. Abdülkerim, başarıya hiçbir zaman doymayacaklarını söylerken “Seneye yine şampiyon olacağız” dedi.

OSİ OLMASAYDI DA ŞAMPİYON OLURDUK

Takımda kiralık olarak oynayan Victor Osimhen’in şampiyonlukta büyük katkısı olduğunu söyleyen Abdülkerim Bardakcı “Ama şuna inanıyorum ki, Osimhen olmasaydı da biz şampiyon olurduk. Çünkü takımın kimyası böyle. Başarıya ayarlı bir takımız. O gelmeseydi, başka birisi gelirdi, biz yine şampiyon olurduk” dedi.

ABDÜLKERİM'DEN İNCİLER