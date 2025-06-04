Mertens gitti, yerine yeni 10 numara! Galatasaray'dan sürpriz Evander hamlesi

Galatasaray'da Dries Mertens dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli yıldızın yerine ABD'de forma giyen Brezilyalı 10 numara Evander'i listesine aldı.

Galatasaray'da üç sezondur başarıyla forma giyen Dries Mertens, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. 38 yaşındaki Belçikalı futbolcunun ayrılığı sonrası gözler, Galatasaray yönetiminin yeni 10 numara arayışına çevrildi.

Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, MLS ekiplerinden FC Cincinnati forması giyen Brezilyalı yıldız Evander'i gündemine aldı.

Orta sahada oyun kurucu rolü üstlenen ve 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun performansı, sarı-kırmızılı yetkililerin dikkatini çekti.

Evander bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giyerken, 9 gol 6 asistlik bir katkı sağladı.