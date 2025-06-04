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Mertens gitti, yerine yeni 10 numara! Galatasaray'dan sürpriz Evander hamlesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mertens gitti, yerine yeni 10 numara! Galatasaray&#039;dan sürpriz Evander hamlesi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Dries Mertens dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli yıldızın yerine ABD'de forma giyen Brezilyalı 10 numara Evander'i listesine aldı.

Galatasaray'da üç sezondur başarıyla forma giyen Dries Mertens, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. 38 yaşındaki Belçikalı futbolcunun ayrılığı sonrası gözler, Galatasaray yönetiminin yeni 10 numara arayışına çevrildi.

Mertens gitti, yerine yeni 10 numara! Galatasaray'dan sürpriz Evander hamlesi - 1. Resim

Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, MLS ekiplerinden FC Cincinnati forması giyen Brezilyalı yıldız Evander'i gündemine aldı.

Mertens gitti, yerine yeni 10 numara! Galatasaray'dan sürpriz Evander hamlesi - 2. Resim

Orta sahada oyun kurucu rolü üstlenen ve 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun performansı, sarı-kırmızılı yetkililerin dikkatini çekti.

Mertens gitti, yerine yeni 10 numara! Galatasaray'dan sürpriz Evander hamlesi - 3. Resim

Evander bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giyerken, 9 gol 6 asistlik bir katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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