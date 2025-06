Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı Dynavit'te! Resmen açıklandı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, A Milli Takım’ın yıldız smaçörü Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, yeni transferini duyurdu. Turuncu-beyazlılar, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattıklarını resmen açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "The fire of a tiger, the soul of a wolf! Milli takımımızın başarılı smaçörü, filenin sınır tanımayan yıldızı Ebrar Karakurt, dört yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki yeni evinde!" ifadelerine yer verildi.

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Karakurt, "Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu. Tüm bunların ardından çok fazla düşünmeme de gerek kalmadı. Artık tüm emeğim, hırsım ve coşkumla Eczacıbaşı Dynavit formasını terleteceğim. Umuyorum ki bu güzel camiada birçok güzel başarı elde edecek ve unutulmaz günler yaşayacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Sultanlar Ligi'ne, Tigers taraftarına ‘Evet, ben geldim’ diyorum" dedi.

"BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Ebrar Karakurt’un transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Türk voleybolunun değerli oyuncularından Ebrar Karakurt’u, 2025-2026 sezonu için kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem kulüp düzeyinde hem de milli takımımızla elde ettiği sayısız başarıyla dikkat çeken Ebrar’ın, hırslı karakteri ve savaşçı ruhunun takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Uluslararası arenada edindiği deneyim ve kazandığı tecrübelerin, özellikle genç oyuncularımıza ilham vereceğine; yüksek enerjisi ve performansıyla da takım ruhunu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. Bu önemli transferin kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Ebrar’a turuncu-beyaz forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

2000 doğumlu Ebrar Karakurt, Türk Milli Takımı oyuncusudur. 195 boyunda ve smaçör mevkinde görev almaktadır. Kariyerine Bursa Büyükşehir Belediyespor’da başlayan Karakurt, sırasıyla V. Bank, Bahçelievler Voleybol Kulübü, Türk Hava Yolları, Igor Gorgonzola Novara ve Lokomotiv Kaliningrad takımlarında oynamıştır.